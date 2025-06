Arriva Amazfit Active 2 Square: quando tecnologia e design si incontrano

Amazfit presenta il suo nuovo smartwatch, Active 2 Square. Amplia così la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili dedicati al fitness. L’orologio, dal design moderno e raffinato, si distingue per una forma quadrata con angoli dolcemente curvi e un display AMOLED da 1,75” protetto da vetro zaffiro, resistente ai graffi. L’alta luminosità dello schermo, che raggiunge i 2000nit, garantisce la massima visibilità in qualsiasi condizione ambientale, anche sotto la luce diretta del sole.

Amazfit Active 2 Square: un compagno smart che si prende cura del tuo benessere

La leggerezza del dispositivo, appena 31 grammi, unita alla sua autonomia fino a 10 giorni, rende Active 2 Square un compagno affidabile per ogni tipo di attività fisica. Lo smartwatch presenta oltre 160 modalità di allenamento disponibili, dal padel alla corsa, passando per discipline emergenti come HYROX. Per gli amanti delle attività all’aria aperta, il nuovo Amazfit include mappe offline gratuite e la funzione di navigazione per interi itinerari, utile per escursioni e percorsi in natura.

Ma non è solo un compagno affidabile per lo sport. L’ Amazfit Active 2 Square è anche uno strumento avanzato per il monitoraggio della salute. Il sensore ottico BioTracker 6.0 PPG di ultima generazione registra in modo continuo parametri fondamentali come battito cardiaco, ossigenazione del sangue e qualità del sonno. Grazie all’integrazione degli algoritmi Wild.AI, il monitoraggio si adatta anche alle specificità fisiologiche femminili, offrendo analisi più personalizzate.

La piattaforma Zepp, collegata allo smartwatch, arricchisce l’esperienza utente con servizi basati su intelligenza artificiale. ZeppCoach propone piani di allenamento su misura, ZeppAura supporta il rilassamento, mentre il sistema di Food Logging consente di registrare e analizzare i pasti per monitorare anche l’aspetto nutrizionale. I dati raccolti possono essere condivisi, previa autorizzazione, con app esterne come Google Fit, Apple Health, Strava TrainingPeaks. Disponibile da oggi a un prezzo consigliato di 149,90€, l’ Amazfit Active 2 Square si può acquistare sul sito ufficiale amazfit.com e presso rivenditori selezionati in tutta Europa.