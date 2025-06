Wear OS si aggiorna: gli smartwatch avvisano in caso di terremoto

Google ha esteso la funzionalità di allerta terremoti agli smartwatch con Wear OS. Portando così una tecnologia già presente sugli smartphone Android dal 2020 direttamente al polso degli utenti. Questa novità è stata introdotta con la versione 25.21 dei Google Play Services. E invia notifiche tempestive in caso di scosse significative nelle vicinanze. Fornendo così informazioni cruciali come la magnitudo stimata e la distanza dall’epicentro. Il sistema si rivela particolarmente utile per chi utilizza uno smartwatch con connettività cellulare. Soprattutto durante attività sportive o quando lo smartphone non è a portata di mano.

Tecnologia indossabile e sicurezza: un connubio degli smartwatch

Il funzionamento del sistema si basa sulla rete distribuita di milioni di dispositivi Android. Questi, attraverso i propri sensori, rilevano in tempo reale le onde sismiche. Quando viene identificato un terremoto, viene inviato un avviso prima che le onde di scuotimento raggiungano l’area interessata. Il preavviso dura solo pochi secondi. Ma questi momenti possono fare la differenza per mettersi in sicurezza o evitare situazioni pericolose. L’aggiornamento sarà distribuito gradualmente, senza necessità di attivazioni manuali: gli smartwatch compatibili riceveranno automaticamente gli avvisi appena disponibili.

Questa nuova funzione sottolinea il crescente ruolo della tecnologia indossabile nel garantire la sicurezza personale, integrandosi in modo sempre più efficace nell’ecosistema Android. Google non ha ancora ufficializzato la novità con un annuncio formale, ma la sua presenza è stata confermata dalle note di rilascio dei Google Play Services. Nei mesi scorsi, alcune analisi del codice avevano già anticipato l’arrivo di questa funzione sugli smartwatch.

Con l’avviso sismico al polso, Wear OS diventa uno strumento discreto ma potenzialmente salvavita. L’integrazione del sistema di allerta terremoti nel wearable aumenta le possibilità di ricevere notifiche tempestive in situazioni di emergenza, anche quando lo smartphone non è accessibile. Si tratta di un passo significativo per la diffusione di servizi di sicurezza basati su dati in tempo reale, che sfruttano una rete di dispositivi connessi per proteggere le persone.