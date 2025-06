Samsung One UI 8

Con l’arrivo della One UI 8, Samsung ha introdotto Call Captions, una funzione progettata per offrire sottotitoli in tempo reale durante le chiamate telefoniche, rendendo le conversazioni più accessibili anche per gli utenti con difficoltà uditive o per chi si trova in ambienti rumorosi.

La nuova funzione Call Captions consente di leggere in tempo reale il contenuto delle conversazioni telefoniche

La nuova funzione Call Captions consente di trascrivere in tempo reale le parole dell’interlocutore durante una telefonata. Il testo appare direttamente sullo schermo dello smartphone, offrendo un’esperienza più inclusiva per le persone non udenti o ipoudenti.

La trascrizione avviene in locale sul dispositivo, garantendo privacy e sicurezza dei dati, senza la necessità di una connessione attiva a server esterni. Secondo le informazioni disponibili, la funzione supporta la lingua inglese nella prima fase di rilascio, ma è previsto l’ampliamento ad altri idiomi nelle future versioni del sistema.

Per utilizzare Call Captions, è sufficiente accedere alle impostazioni di accessibilità nella One UI 8 e abilitare la funzione. La trascrizione automatica sarà disponibile sia per le chiamate vocali tradizionali che per quelle effettuate tramite VoIP (Voice over IP), purché l’interfaccia utente sia aggiornata alla nuova versione.

La disponibilità iniziale della funzione sarà limitata ad alcuni modelli Galaxy, probabilmente quelli della serie Galaxy S24 e Galaxy Z di ultima generazione. Tuttavia, Samsung ha lasciato intendere che la compatibilità verrà estesa gradualmente ad altri dispositivi della gamma.

Con questa novità, Samsung si allinea ad altre soluzioni già adottate nel settore per migliorare l’accessibilità delle comunicazioni vocali. Call Captions rappresenta un importante passo in avanti verso una maggiore inclusività, consentendo anche a chi ha limitazioni sensoriali di partecipare attivamente alle conversazioni telefoniche.

Inoltre, la trascrizione potrebbe rivelarsi utile anche in ambienti rumorosi, nei quali diventa difficile comprendere l’audio della chiamata. La possibilità di leggere in tempo reale le parole dell’interlocutore offre un’alternativa comoda e funzionale.

Al momento non è chiaro se Call Captions sarà disponibile anche nei mercati europei fin dal lancio. Samsung ha dichiarato che la funzione sarà sottoposta a test iniziali in mercati selezionati e che verranno raccolti feedback dagli utenti prima di un rilascio globale. È atteso un aggiornamento della funzione con supporto multilingua, maggiore accuratezza di trascrizione e potenzialmente anche una versione offline più avanzata.