Iliad sfida TIM sul campo: ecco offerte fino a 300GB, il 5G è gratis

Tra le opzioni proposte da Iliad, l’offerta Giga 200 si presenta come una scelta solida per chi cerca tanti giga in 5G e un prezzo fisso nel tempo. A 9,99€ al mese, l’offerta include 200 giga nazionali, minuti e SMS illimitati e 16 giga per l’uso in UE, senza costi nascosti né vincoli contrattuali. L’attivazione è disponibile per tutti, compresi i già clienti Iliad con un’offerta inferiore.

Come da tradizione del gestore, tutto è spiegato con chiarezza: nessun vincolo, nessuna rimodulazione futura e un’assistenza accessibile senza costi aggiuntivi.

TIM Power Supreme Easy: stesso prezzo, più SMS e rete 4G

In alternativa, TIM propone Power Supreme Easy, una promozione pensata per chi proviene da Iliad o da gestori virtuali. L’offerta include 200 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, a 7,99€ al mese, con primo mese gratuito. TIM punta su una struttura più tradizionale, ma con un prezzo inferiore e copertura nazionale solida, anche se senza il 5G incluso.

Non sono previsti vincoli contrattuali, e l’attivazione è semplice, anche tramite i canali digitali ufficiali.

Due visioni dell’offerta mobile: velocità o risparmio a confronto

A parità di traffico dati, le due offerte si differenziano per tecnologia di rete, roaming e prezzo. Iliad garantisce l’accesso al 5G e offre traffico in Europa, con una filosofia trasparente. TIM punta su un canone più contenuto e include più SMS, pur limitandosi alla rete 4G.

Per chi cerca prestazioni in mobilità e copertura internazionale, Iliad offre vantaggi evidenti. Chi invece desidera una tariffa stabile e conveniente, può trovare in TIM un’alternativa più accessibile. Quello che dunque sceglieranno gli utenti sarà in entrambi i casi vantaggioso ma attenzione: bisogna valutare quelle che sono le caratteristiche delle offerte in rapporto a diversi fattori. Se presso la propria abitazione o sul luogo di lavoro uno dei due provider in questione non ha una buona ricezione, bisognerà andare sull’altro.