Toyota scommette sulla Cina: parte l’intesa con Huawei e Xiaomi

Durante il Technology Day 2025, Toyota ha annunciato il suo progetto di voler unire il processo di transizione elettrica con la collaborazione di alcuni giganti locali della tecnologia. Huawei, Xiaomi e GAC, nello specifico, saranno i partner chiave di un progetto destinato a rivoluzionare il settore automobilistico cinese e, potenzialmente, ad influenzare anche quello europeo. L’ mazienda ha infatti rivelato che molte delle soluzioni in fase di sviluppo saranno inizialmente destinate alla Cina. Non è però escluso che possano varcare i confini del mercato asiatico.

Intelligenza artificiale e comfort a bordo: il futuro secondo Toyota

Al centro della strategia vi sono due nuove piattaforme per veicoli elettrici. La prima sarà progettata per automobili compatte e di medie dimensioni, con una lunghezza inferiore ai cinque metri. La seconda, invece, sarà riservata a modelli di grandi dimensioni, fino a 5,3metri. Queste architetture ospiteranno propulsioni completamente elettriche, ibride plug-in e sistemi a autonomia estesa. La joint-venture GAC-Toyota coordinerà lo sviluppo di queste basi tecnologiche. Invece, Huawei e Xiaomi porteranno innovazione nel campo della connettività e dell’elettronica di bordo. La futura auro elettrica, Toyota bZ7, sarà il primo modello a utilizzare la piattaforma più grande. Il lancio in Cina è previsto entro marzo 2026.

Toyota non si limita però solo ad “elettrificare” i suoi modelli. Il marchio giapponese si propone proprio di trasformare l’auto in uno spazio intelligente e interattivo. Sarà l’IA il cuore principale di questo nuovo concetto. Il costruttore, infatti, sta lavorando per sviluppare un assistente vocale avanzato, in grado di riconoscere le necessità del conducente e dei passeggeri. L’obiettivo è quello di provare ad offrire un’esperienza d’uso più naturale e personalizzata durante ogni spostamento.

Huawei contribuirà con il sistema propulsivo DriveONE, che integra il motore elettrico con l’inverter e il modulo di controllo elettronico. Non mancheranno funzionalità avanzate per la guida autonoma, grazie alla sensoristica LIDAR. Xiaomi parteciperà allo sviluppo dell’ambiente digitale dell’abitacolo. L’interazione tra passeggeri sarà agevolata da display e telecamere interne, pensati per creare una comunicazione fluida tra anteriore e posteriore. Infine, Toyota introdurrà un telaio intelligente, capace di adattarsi istantaneamente alle condizioni stradali attraverso sospensioni pneumatiche e sistemi elettromagnetici.