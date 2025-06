Galaxy Watch: nuove funzioni in arrivo grazie a One UI 8

Adottare uno stile di vita sano non significa stravolgere le proprie abitudini da un giorno all’altro. Al contrario, è l’effetto cumulativo di piccoli cambiamenti quotidiani che, nel tempo, trasformano il nostro benessere. È proprio su tale filosofia che si basa l’evoluzione di Galaxy Watch con One UI 8 Watch. Con l’introduzione di funzionalità innovative dedicate alla salute fisica e mentale. Samsung punta a rendere il suo dispositivo molto più di un semplice smartwatch. Tra le innovazioni più interessanti spicca la funzione Guida al sonno. Quest’ultima non si limita a tracciare le ore dormite, ma suggerisce orari ottimali per addormentarsi, basandosi sui ritmi circadiani e sull’analisi dei pattern notturni degli ultimi tre giorni. Il sistema invia promemoria per aiutare a mantenere una routine regolare e può anche individuare segnali legati all’apnea notturna. Tale strumento è pensato per chi desidera migliorare la qualità del riposo e, di conseguenza, la propria lucidità e vitalità durante il giorno.

Le novità introdotte sui Galaxy Watch con l’arrivo di One UI 8