Addio al silicio, arrivano i computer del futuro con materiali 2D

Il silicio ha dominato il settore informatico per oltre mezzo secolo, ma i suoi limiti fisici stanno spingendo i ricercatori a cercare alternative valide. Un team internazionale di scienziati ha recentemente presentato un prototipo funzionante di transistor realizzato con materiali bidimensionali, in particolare il disolfuro di molibdeno (MoS₂), che potrebbe cambiare per sempre i nostri computer.

Questi nuovi materiali pensati per sostituire il silicio, detti materiali 2D, hanno uno spessore di pochi atomi e promettono una maggiore efficienza energetica, oltre a dimensioni molto più compatte rispetto a quelle del silicio. Il nuovo chip progettato ha dimostrato di poter eseguire calcoli basilari con un consumo ridottissimo, aprendo le porte a un nuovo cambiamento per la microelettronica. L’obiettivo non è solo miniaturizzare, ma anche progettare computer più sostenibili dal punto di vista ambientale. A lungo termine, questa tecnologia potrebbe essere impiegata in dispositivi flessibili, nell’internet delle cose (IoT) e nei sistemi di calcolo quantistico. Tuttavia, la produzione su larga scala rimane una sfida ancora oggi, nonostante le nuove evoluzioni. Servono processi industriali compatibili con le attuali linee produttive per trasformare questo esperimento in una realtà commerciale estendibile a quantità notevoli di dispositivi.

Arrivano i materiali 2D, i nuovi sostituiti del silicio nella realizzazione dei computer

Nonostante i vantaggi che in teoria offre questa sostituzione, la produzione in larga scala di chip basati su materiali 2D resta complicata. Le attuali linee produttive sono ottimizzate per l’adozione del silicio e la sua lavorazione, e passare a una nuova tecnologia richiede enormi investimenti e standardizzazione da rivisitare. Tuttavia, aziende come IBM e Samsung stanno già sperimentando l’integrazione di questi materiali nei propri prototipi. Le loro scoperte così come i loro test potrebbero contribuire ad accelerare e migliorare la ricerca, o per lo meno a scartare le idee meno realizzabili. Se le aziende supereranno le barriere industriali, potremmo assistere all’arrivo di una nuova generazione di dispositivi più sottili, potenti e senza sprechi di energia. Il futuro dei semiconduttori potrebbe davvero essere rivoluzionato.