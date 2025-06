Nothing Phone (3), in arrivo tantissime novità che rivoluzioneranno il device

Il debutto di Nothing Phone (3) è sempre più vicino. Il produttore ha fissato la data di lancio per il primo luglio ed è cominciata la campagna di marketing che ci accompagnerà fino al giorno in cui è prevista la presentazione ufficiale.

Attraverso post sui social, interviste e anticipazioni, Nothing sta permettendo di conoscere lo smartphone poco alla volta. Stando a quanto emerso in queste ore, il Phone (3) si differenzierà dai suoi predecessori nel design ma non nella filosofia che ha portato alla sua creazione.

Nothing, infatti, punterà a rendere lo smartphone un dispositivo premium ma ad un prezzo accessibile. Questo lascia intendere che il device potrebbe rappresentare il primo modello che si configura come un vero e proprio flagship.

Nothing Phone (3) sarà profondamente diverso rispetto ai modelli precedenti, portando l’azienda ad un nuovo livello

Sebbene non siano ancora emersi dettagli ufficiali sulla possibile scheda tecnica, sono stati condivisi alcuni dettagli molto importanti sul Nothing Phone (3). La più importante riguarda l’addio alla Glyph Interface che da sempre caratterizza il marchio.

L’azienda ha preferito rimuovere i led posti nella parte posteriore che fungevano da elemento distintivo e da luci di notifica. Il motivo è da ricercare nella volontà di offrire soluzioni che possano essere maggiormente utili per gli utenti. Il device, infatti, potrebbe integrare un pannello LED che consentirebbe di ampliare le possibilità di utilizzo mostrando le notifiche ma anche icone e animazioni.

Gli analisti indicano che saranno presenti anche cambiamenti a livello estetico rispetto alle precedenti generazioni. Il device sarà caratterizzato da un display LTPO AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate a 120Hz. Carl Pei, CEO di Nothing, ha lasciato intendere che il Phone (3) sarà un flagship sotto ogni punto di visto. Per questo motivo, ci aspettiamo un SoC di fascia alta prodotto da Qualcomm o da MediaTek.

Infine, sembra confermato che il retro trasparente possa rimanere anche per via dell’integrazione del nuovo sistema luminoso. Tuttavia, cambierà il comparto fotografico che questa volta sarà dotato di tre ottiche. Gli esperti si aspettano una fotocamera principale da 50 MP mentre sono ancora ignote le altre due fotocamere.