Amazon regala il robot Lefant M310: sconto folle del 67%

Oggi lo sconto messo a disposizione da Amazon sul robot aspirapolvere Lefant M310 è veramente incredibile. Il costo di questo dispositivo progettato per aiutare gli utenti a semplificare la pulizia degli ambienti della propria casa, non è mai stato così basso. Non a caso, infatti, il colosso dell’e-commerce consente di risparmiare il 67% rispetto al prezzo di listino.

Quale momento migliore, dunque, se non questo per mettere da parte la vecchia e classica aspirapolvere che per pulire gli ambienti di casa richiede tempo e fatica?

Lefant M310 a prezzo folle oggi su Amazon

Nonostante siano davvero tante le proposte portate sul mercato dai costruttori, questo modello di robot aspirapolvere marchiato Lefant è in grado di contraddistinguersi rispetto a tantissimi altri. Non a caso, infatti, il robot aspirapolvere M310 implementa una spazzola di aspirazione con una potente aspirazione di 4500Pa, combinata con due spazzole laterali in cui capelli e peli di animali non rimangono bloccati, ma entrano direttamente nel contenitore della polvere. Aspirare capelli e detriti non è più un problema grazie al grande contenitore per la polvere da 550 ml di cui dispone questo Lefant.

Ottima anche l’autonomia di questo robot aspirapolvere dato che una volta caricato, in modalità silenziosa, può pulire un’area di circa 180 m². Tale caratteristica lo rende perfetto anche per case di grandi dimensioni e, quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica avviando la ricarica.

Infine, per poter ottimizzare l’uso il costruttore mette a disposizione un’app dedicata con cui è possibile gestire al meglio il dispositivo. Con l’app Lefant è infatti possibile controllare il robot ma anche creare programmi di pulizia pianificati, regolare l’aspirazione e scegliere la modalità di pulizia. Approfittate subito dello sconto del 67% per pagare il robot Lefant M310 solamente 99,99 euro.