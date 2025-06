GenZArt: l’app basata sull’AI dedicata al graphic design

Sono sempre di più gli utenti che per portare a termine i propri progetti decidono di affidarsi alle piattaforme e agli strumenti basati sull‘intelligenza artificiale. Anche voi siete tra coloro che preferiscono ormai utilizzare l’AI anziché perdere tempo per generare testi o immagini con programmi professionali molto spesso complessi da utilizzare? Al giorno d’oggi tutto questo viene reso possibile grazie ai numerosi strumenti ottimizzati dall’implementazione dell’intelligenza artificiale come, ad esempio, GenZArt.

Se non ne avete mai sentito parlare, oggi è il giorno perfetto per iniziare a conoscere alcune delle sue funzionalità. Se invece lo utilizzate da tempo, potete approfondire alcune conoscenze. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a GenZArt.

GenZArt: i dettagli su questa piattaforma AI

Non riuscite a fare a meno di generare contenuti come progetti di graphic design? Oggi grazie all’intelligenza artificiale e, in questo caso, di GenZArt è possibile dare libero sfogo all’immaginazione. Non a caso, infatti, GenZArt viene lanciata sul mercato come piattaforma pensata appositamente per andare incontro alle esigenze degli utenti che vogliono realizzare progetti in brevissimo tempo e senza ricorrere a un professionista.

L’unica cosa che l’utente deve fare è fornire delle indicazioni testuali che saranno successivamente seguite dallo strumento basato sull’intelligenza artificiale per poter realizzare quanto richiesto. Utilizzare GenZArt non solo è semplicissimo ma è anche completamente gratuito. Tutti gli utenti possono infatti utilizzare questa applicazione gratuitamente, oltre che sottoscrivere il piano Premium che mette a disposizione molte funzionalità extra al costo di 3,99 euro al mese.

Una volta inserito il prompt per fornire indicazioni sulla tipologia di immagine da generare, la piattaforma consente di poter scaricare l’immagine sul proprio dispositivo, ma non solo. Utilizzando la funzione denominata Retry è anche possibile richiedere che venga generata una nuova immagine. Inoltre, la funzione shop è del tutto particolare e innovativa dato che permette di aggiungere l’immagine su accessori come t-shirt e felpe.