Esselunga MAGNIFICA: scopri la spesa tech che ti gratifica

C’è quel momento in cui tutto tace, c’è pace, c’è calma, poi all’improvviso la lavatrice parte come un trattore e il frigorifero vibra come se volesse decollare. Non serve essere tecnici per capire che qualcosa non va, bastano le orecchie e un po’ di pazienza. Anche la pazienza però ha un limite, specie quando il ciclo di lavaggio sembra un concerto rock. Cambiare elettrodomestico diventa un pensiero ricorrente, almeno finché si guardano i prezzi e si chiude subito la scheda. Poi arriva Esselunga, con il suo modo speciale di rendere tutto più semplice e soprattutto più accessibile. Qui non si parla solo di funzionalità, ma anche di stile e comodità da inserire in ogni angolo di casa.

Casa moderna senza spese folli con le offerte Esselunga

Non serve un budget da film per portare a casa una lavatrice come la HOOVER HW 28AMB/1-S, discreta ma tosta, a soli 329 euro. Chi cerca invece potenza verticale può scegliere la CANDY CST 282D2/1-11, che lava con energia a 399 euro. Più raffinata nei programmi e nei dettagli, la SHARP ES-NFA014BW1NA si prende il suo spazio con 339 euro ben spesi. Esselunga propone anche la regina della pulizia, la Samsung Crystal Clean, ora da Esselunga a 449 euro (anziché 539), perfetta per chi vuole silenzio ed efficienza energetica.

E quando il frigo pare un trattore, è il caso di passare al SAMSUNG RB38C600DSA, elegante e minimal con Esselunga a 599 euro. Chi cerca invece funzionalità compatta, può puntare sul CANDY CNCQ2T618EB, intelligente e capiente, a 449 euro. C’è anche il SHARP SJ-FBA09DMXWE, discreto come un soffio, in offerta a 449 euro. Per gli amanti del vino, la Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 è un vero colpo di classe: 279 euro per una temperatura perfetta e un tocco da enoteca. Esselunga è qui per te!