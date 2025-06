Dyson: sconto pazzo di 100 euro sul ventilatore a torre su Amazon

Amazon è pronta a riservare una graditissima sorpresa per tutti i consumatori che vogliono cercare di spendere poco o niente sull’acquisto di un prodotto Dyson, proprio in questi giorni è stata lanciata la promozione che abbassa di molto la spesa sul ventilatore a torre senza pale.

Il modello attualmente in offerta è precisamente il Dyson Cool AM07, tecnicamente un ventilatore, sprovvisto di batteria interna (quindi da collegare sempre fisicamente alla presa a muro), che permette di selezionare un massimo di 10 velocità, per una velocità di 500 L/s. Il sistema di controllo fa affidamento direttamente sulla presenza di un comodo telecomando incluso in confezione, con il quale selezionare la modalità preferita, ed oltretutto essendo particolarmente silenzioso, può essere utilizzato senza problemi anche in ambienti dove si vuole tenere sotto controllo la rumorosità generale.

Aprite subito il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis ed i prezzi più bassi in esclusiva.

Dyson Cool in offertissima su Amazon

Una vera e propria occasione da non perdere sull’acquisto di Dyson Cool, difficilmente è possibile trovare i prodotti Dyson in offerta su Amazon, proprio per questo motivo non bisogna lasciarsela sfuggire. Il prezzo consigliato del dispositivo di cui vi stiamo parlando nell’articolo sarebbe di 349 euro, ma solamente per questi giorni è stata attivata una promozione di 100 euro, così da poter arrivare a spendere solamente 249 euro. Acquistatelo premendo qui.

Nessun prodotto trovato.

Le dimensioni del prodotto sono relativamente ingombranti, infatti nel momento in cui pensate di procedere all’acquisto dovete valutare attentamente anche il posizionamento, poiché presenta una base circolare da 30 centimetri di diametro, ed un’altezza di 80 centimetri. La sua rumorosità, stando a quanto è possibile leggere dalle specifiche tecniche, non è troppo elevata, raggiungendo un livello di rumore di 64dB durante le fasi di utilizzo anche alla massima potenza.