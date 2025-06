Cyberpunk 2077: dettagli emersi da una recente demo su macOS

Durante un evento tenutosi nell’iconico Apple Park, è stato presentato da CD PROJEKT RED, in anteprima, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition in una veste del tutto inedita. Quest’ultimo, infatti, era in esecuzione su un MacBook Pro con chip M4 Max. Tale dimostrazione, riservata a stampa e creator selezionati, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il gioco girava con impostazioni Ultra, mantenendo una fluidità impressionante di 120 fps. Prestazione che in passato sarebbe sembrata impensabile per un titolo AAA su macOS.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition gira benissimo su macOS

Tale momento segna un possibile punto di svolta per il gaming su piattaforma Apple. Quest’ultimo è stato definito da Pawel Sasko, associate game director di Cyberpunk 2077, come uno dei giorni più memorabili. Un’affermazione che rivela quanto forte e potenzialmente duratura possa essere la collaborazione tra lo studio polacco e l’azienda di Cupertino. Anche se non esiste ancora un annuncio formale, l’integrazione delle tecnologie Apple nella demo è stata evidente.

L’incredibile performance del MacBook Pro con chip M4 Max è anche frutto delle ottimizzazioni software offerte da Apple. Come Rosetta 2, il Game Porting Toolkit e le librerie Metal 3 e MetalFX. Opzioni pensate per sfruttare al massimo le risorse hardware. In aggiunta, grazie allo storage NVMe di classe desktop, i tempi di caricamento risultano praticamente assenti. Garantendo un’esperienza senza interruzioni.

Anche se l’entusiasmo è giustificato, è bene mantenere una certa cautela. Saranno necessari test indipendenti per verificare se tali prestazioni siano replicabili in contesti di gioco prolungati e non solo in dimostrazioni controllate. Eppure, se i risultati saranno confermati, Cyberpunk 2077 potrebbe diventare il primo simbolo della rinascita del gaming su Mac. Tutto ciò porta a una domanda inevitabile: Apple è finalmente pronta a prendersi sul serio il settore dei videogiochi? Se l’inizio dovesse rivelarsi reale, potrebbe essere vicino il momento in cui macOS non sarà più un ecosistema secondario per i videogiocatori. Ma una valida alternativa, potente e affidabile.