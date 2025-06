Whatsapp: in arrivo il riassunto IA dei messaggi non letti

Piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp continua nel corso degli anni e dei mesi ad aggiornarsi, il team di sviluppo sta lavorando a delle nuove implementazioni che porteranno all’interno dell’applicazione l’intelligenza artificiale in modo sempre più integrato e profondo, la società ovviamente sta lavorando a ritmi serrati per poter includere queste nuove possibilità e qualcosa sembra essere finalmente addirittura d’arrivo, nello specifico nell’ultima versione beta per Android è emerso una nuova funzionalità che consentirà di effettuare il riassunto automatico tramite l’intelligenza artificiale di tutti i messaggi non letti presenti all’interno della nostra casella personale, indipendentemente che essi siano chat private, chat di gruppo oppure canali.

Riassunto tramite intelligenza artificiale in ambiente sicuro

La nuova funzionalità parsa nella beta per Android include un nuovo pulsante che apparirà al posto dei classici bollini verdi con all’interno il numero di messaggi da leggere, il pulsante in questione consentirà di accedere al riassunto tramite intelligenza artificiale che verrà dunque generato e mostrato all’utente, raccogliendo tutti i punti salienti dei messaggi non letti e permettendo dunque di recuperare terreno all’interno della conversazione, come se non bastasse la società ha fatto sapere che egli elaborazione di questi riassunti avverrà all’interno di un ambiente cloud assolutamente protetto e isolato dal resto dell’elaborazione in modo da mantenere la privacy tutelata e protetta, i dati in questione una volta elaborati verranno completamente cancellati dai server.

Indubbiamente si tratta di una funzionalità rivoluzionaria che cambierà per sempre il modo di approcciarsi all’interno dell’applicazione, attualmente questa nuova feature è disponibile solo all’interno della versione beta per Android mentre in quella per iOS non è ancora arrivata, sicuramente sul sistema operativo per Apple arriverà nelle prossime settimane e gli stati dei lavori da come sembra dovrebbero essere abbastanza avanzati sebbene la società non si è minimamente espressa su una possibile data di rilascio globale.