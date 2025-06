Euronics: i SUPER SCONTI estivi su tantissimi prodotti da non perdere ora

C’è chi parte per spiagge da cartolina e chi, invece, resta a combattere con l’afa tra le mura domestiche o in ufficio. Non è sempre facile mantenere il buon umore quando fuori si cuoce l’asfalto e dentro ci si gioca tutto sull’efficienza di un ventilatore malandato. Ma ogni tanto, restare in città può rivelarsi meno deprimente del previsto: c’è più parcheggio, meno fila al supermercato e offerte tech imperdibili che fanno subito tornare il sorriso. Non si può sempre staccare tutto e volare in paradisi esotici, purtroppo, ma ci si può consolare con qualche piccola grande soddisfazione, tipo un nuovo televisore per il binge watching selvaggio o uno smartphone che non si blocca ogni cinque minuti. A volte il segreto è prendersi una pausa dagli invidiosi post di vacanze perfette e coccolarsi con un acquisto utile, magari a prezzo bomba. Euronics, con le sue promozioni roventi, diventa il rifugio preferito di chi non scappa dalla città.

Prima di correre a spulciare le offerte, un consiglio da veri intenditori: ogni giorno su Telegram potete scoprire CODICI SCONTO esclusivi Amazon cliccando su Tecnofferte e andando qui su Codiciscontotech. Offerte eccezionali prendere al volo!

Euronics accende l’estate con offerte PAZZESCHE

Con Euronics, la tecnologia non va in ferie e arriva a casa vostra con sconti da fare invidia a un Black Friday. Per una colazione di livello, la Philips Series 800 EP0820/00 è la macchina da caffè automatica perfetta, proposta a 249,90 euro. Chi cerca un TV spettacolare per maratone estive può contare sul TCL 55P61B 55″ 4K, ora a 299 euro, dal design essenziale e immagini nitide. In salotto, l’HP monitor WLED 23,8″ 524SF regala visione perfetta per il lavoro o il gaming con Euronics a soli 89 euro. Lo Xiaomi 14T 12+256GB Titan Black, compatto e potente, è in promo a 399 euro, mentre per chi preferisce la mela, l’iPad 11″ Wi-Fi 128GB 2025 Argento è vostro a 349 euro.

L’AEG L6FBI145 10 Kg classe A garantisce lavaggi top a 499 euro. Il robot EZVIZ RS2 toglie il pensiero delle pulizie per 499 euro. Per il massimo della pulizia, il Dyson V10 Absolute, silenzioso ed efficace, costa 349 euro. Infine, il laptop HP 15-FD0090NL 15.6″ unisce produttività e intrattenimento da Euronics a 599 euro, mentre il frigorifero Samsung RB38C676CS9/EF inox 390L, elegante e capiente, è vostro a 699 euro. Euronics, anche sotto il sole cocente, non delude mai.