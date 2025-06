Realme GT 7T imperdibile con il coupon sconto Amazon in regalo

Scegliere un nuovo smartphone non è mai davvero semplice. I modelli attualmente presenti sul mercato sono tantissimi e molti si differenziano per caratteristiche tecniche e design. Proprio per questo motivo, bisogna scegliere un dispositivo in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso. Oggi Amazon regala un’occasione imperdibile: il Realme GT 7T è disponibile con un coupon sconto del valore di 50 euro.

Un dispositivo che arriva sul mercato per conquistare tantissimi utenti grazie a una serie di caratteristiche e funzionalità che lo rendono perfetto per chiunque, a partire dal display AMOLED da 6.8″ con risoluzione 1280 x 2800 pixel e refresh rate a 120Hz.

Realme GT 7T a prezzo bomba su Amazon

Oltre al display di ottima qualità, questo nuovo modello marchiato Realme ospita un processore MediaTek Dimensity 8400 Max accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. A bordo non manca Android 15 che consente di ottenere il massimo delle prestazioni in ogni momento.

Tra i tanti punti di forza di questo smartphone non possiamo non porre un attimo l’attenzione sul comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera interna da 32MP.

Non manca inoltre una batteria da 7000 mAh che consente finalmente di dire addio all’ansia da ricarica. Per ricaricare questo smartphone, dunque, sono necessari solamente 45 minuti. Infine, l’implementazione dell’intelligenza artificiale consente di ottimizzare questo dispositivo in ogni circostanza.

Perché perdere altro tempo se oggi questo smartphone può essere acquistato con uno sconto? Amazon consente di aggiungere un coupon sconto del valore di 50 euro in fase di acquisto. Con questo sconto, dunque, il prezzo del Realme GT 7T scende a soli 499,99 euro. Non dimentichiamo che questo nuovo Realme supporta connettività come il 5G, il WiFi 6 e il Bluetooth 6.0.