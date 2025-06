Nintendo Switch 2, YouTube non c’è ma arriverà presto

Chi ha acquistato ora la nuova Nintendo Switch 2 si sarà accorto di un’assenza piuttosto evidente tra le app disponibili: YouTube non è presente al lancio. Una mancanza che ha colto di sorpresa molti utenti, abituati alla presenza della piattaforma video già dalla prima generazione della console. La situazione, però, non è destinata a durare.

Il profilo ufficiale del Team YouTube, intervenuto direttamente su X, ha confermato che sono già iniziati i lavori con Nintendo per rendere disponibile l’app sulla nuova console. Non è stata ancora comunicata una data precisa, ma i toni usati lasciano intuire che l’arrivo dell’app non richiederà attese troppo lunghe.

YouTube è sempre stato parte dell’ecosistema Nintendo e dunque tornerà anche stavolta

L’assenza di YouTube su Switch 2 è tanto insolita quanto temporanea. La piattaforma video di Google è arrivata sulla prima Switch già nel 2018, a poco più di un anno dal debutto della console, ed era stata supportata anche su Wii U, 3DS e Wii. Una continuità storica che rende quasi scontato l’arrivo anche sulla nuova generazione.

D’altra parte, l’ecosistema di app non ancora compatibili con Switch 2 non si limita a YouTube. Al momento risultano assenti anche Hulu, Crunchyroll, Niconico, ABEMA e InkyPen, confermando che il processo di aggiornamento e ottimizzazione è ancora in corso per diversi servizi.

La retrocompatibilità non copre (ancora) le app

Switch 2 è pienamente retrocompatibile con i giochi della prima console, ma per quanto riguarda le app di terze parti, il supporto è ancora in fase di assestamento. L’assenza di YouTube e di altre piattaforme simili non dipende quindi da una scelta strategica, ma da tempistiche tecniche legate alla migrazione su un nuovo hardware.

In attesa del rilascio, gli utenti possono contare su un ritorno annunciato e già in lavorazione, segno che l’integrazione tra Switch 2 e le principali app multimediali resta una priorità condivisa.