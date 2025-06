Euronics SCONTI HOT: offerte a tempo limitate con PREZZI ASSURDI

C’è chi sogna spiagge tropicali e chi invece si ritrova nel traffico a combattere con ventilatori sgangherati e pause pranzo roventi in ufficio. Per chi l’estate significa solo condizionatori a palla e notti insonni, serve una bella soddisfazione! Piuttosto che rimuginare sulle ferie altrui, perché non consolarsi con uno smartphone nuovo, una macchina del caffè da bar o magari un bel televisore per trasformare il salotto nel vostro cinema personale? Euronics, in pieno stile da Black Friday fuori stagione, lancia un volantino tutto da sfogliare con sconti davvero sorprendenti. Mentre il mondo posta foto al mare, chi resta in città si gode la tecnologia dei top brand a prezzi minimi, con un occhio al portafoglio e l’altro alle offerte che scottano più del sole di agosto.

Super prezzi su TV, smartphone, casa e molto altro con Euronics

Con Euronics, anche l’arredamento hi-tech di casa diventa più smart: il frigorifero Samsung RB38C676CS9/EF inox 390L è in promo a 699 euro, capiente e dal look moderno. Il TCL 55P61B 55″ 4K, elegante e con immagini brillanti, è il televisore giusto per le serie estive, proposto in esclusiva da Euronics a 299 euro. Chi vuole un caffè buono come al bar può scegliere la Philips Series 800 EP0820/00, a 249,90 euro per un risveglio da veri intenditori.

Per chi cerca potenza in lavanderia, la AEG L6FBI145 10 Kg classe A offre grandi prestazioni a 499 euro. Il robot pulisci casa EZVIZ RS2, invece, vi solleva dalle faccende al prezzo da Euronics di 499 euro. Cercate mobilità e creatività? L’iPad 11″ Wi-Fi 128GB 2025 Argento costa solo 349 euro e il potente Xiaomi 14T 12+256GB Titan Black è in offerta a 399 euro. Il versatile laptop HP 15-FD0090NL 15.6″ è perfetto per lavoro e svago a 599 euro, mentre il silenzioso Dyson V10 Absolute stupisce con la sua efficacia a 349 euro. Infine, per completare la postazione perfetta, il monitor HP WLED FHD 23,8″ 524SF è vostro a 89 euro. Euronics non va in ferie e porta il meglio direttamente a casa vostra!