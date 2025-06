Crisi terre rare: l’industria tech e auto sotto pressione globale

C’è una parola che torna spesso quando si parla di tecnologia, auto elettriche, pannelli solari, smartphone e batterie: terre rare. Un nome che suona misterioso, ma che oggi sta mettendo in allarme mezzo mondo industriale. E il motivo è semplice: la Cina, che è di gran lunga il principale produttore ed esportatore di questi materiali, ha iniziato a chiudere i rubinetti.

Terre rare: il tallone d’Achille della transizione elettrica

Il risultato? Nervosismo crescente, soprattutto in Europa. In Germania, in particolare, diversi fornitori stanno già segnalando ritardi o tagli nelle consegne. Alcune fabbriche potrebbero addirittura fermarsi da qui a poche settimane, se le cose non cambiano in fretta. Si parla di blocchi entro luglio. E no, non è una minaccia campata in aria: c’è chi è già pronto a pagare cifre assurde pur di mettere le mani su quei componenti che, senza esagerare, tengono in piedi intere catene produttive.

Il problema non riguarda solo auto elettriche o tecnologie di ultima generazione. Le terre rare sono ovunque: nei motorini dei tergicristalli, nei sensori di frenata, nei sistemi audio, nei retrovisori. Insomma, anche l’auto più “normale” ha bisogno di questi elementi per funzionare. E quando l’approvvigionamento rallenta, tutto si blocca a catena: fornitori, assemblatori, concessionari.

Certo, non è la prima volta che ci troviamo in una situazione simile. La crisi dei semiconduttori di qualche anno fa è ancora fresca nella memoria di molti. Ma qui la posta è diversa: allora si trattava soprattutto di difficoltà logistiche e pandemiche. Stavolta, invece, il nodo è geopolitico. La Cina ha il controllo quasi totale dell’estrazione e della raffinazione delle terre rare, e l’impressione è che non abbia alcuna fretta di alleggerire le restrizioni.

Gli Stati Uniti stanno provando a mediare, l’Europa è preoccupata, e l’industria dell’auto — già alle prese con la transizione elettrica, la concorrenza asiatica e la guerra dei dazi — si ritrova con un altro macigno da gestire.

Una cosa è chiara: non basta più parlare di innovazione e sostenibilità se poi ci si accorge che le fondamenta — come appunto queste materie prime — sono fragili e concentrate in poche mani. Serve una strategia a lungo termine, nuove fonti, e forse anche una riflessione su quanto davvero dipendiamo da ciò che non controlliamo affatto.