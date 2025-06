Amazon da SHOCK: mouse Logitech G502 HERO ti aspetta in MEGA SCONTO

Amazon arriva puntuale con una di quelle offerte che soddisfano anche i gamer più esigenti. Cosa c’è di spettacolare stavolta? Il leggendario Logitech G502 HERO, un mouse da gaming che è diventato un riferimento assoluto nel mondo del gioco su PC. Questo mouse è pazzesco, quello che ti serve per il tuo gameplay con una raffica di funzionalità che migliorano la tua esperienza fin dal primo utilizzo. Perfetto anche per chi lavora molto al PC, il G502 HERO offre comfort, prestazioni e una reattività che pochi altri sanno dare. Su Amazon oggi è in super offerta! Una combo vincente di qualità e prezzo che merita attenzione immediata.

Logitech G502 HERO ora su Amazon ad un costo eccezionale

Il sensore HERO 25K è il centro di questo mouse pazzesco trovabile solo su Amazon. Garantisce una precisione estrema fino a 25.600 DPI. Nessun ritardo, nessun effetto smoothing o accelerazione indesiderata.Con 11 pulsanti programmabili, puoi personalizzare ogni comando e adattarlo al tuo stile di gioco o lavoro. La rotella a doppia modalità consente uno scorrimento ultraveloce o a scatti, perfetta per gaming e navigazione.

Il sistema di pesatura modulare ti permette di inserire fino a cinque pesi da 3,6 g. Così regoli il bilanciamento ideale. La tecnologia LIGHTSYNC ti regala effetti RGB sincronizzati con il tuo setup o con l’azione sullo schermo. Il sistema di tensionamento meccanico sui pulsanti principali garantisce una risposta rapida e precisa. Non manca nemmeno una memoria integrata per salvare i tuoi profili direttamente sul mouse. Acquistabile su Amazon a solo 32,99 euro, il Logitech G502 HERO è la scelta perfetta per chi cerca qualità e performance a prezzo ridotto. Non aspettare e clicca ora qui per andare su Amazon, scopri l’offerta completa e fai tuo uno dei migliori mouse in circolazione!