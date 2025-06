AliExpress regala una telecamera WiFi da interno: oggi costa pochissimo

La sicurezza della propria casa deve essere sempre posta al primo posto, per questo motivo gli utenti devono assolutamente pensare di acquistare una telecamera WiFi da interno, che gli permetta di controllare la situazione anche da remoto. Su AliExpress è disponibile un modello davvero scontatissimo, non è mai costato così poco.

BluRams è un’azienda molto conosciuta online, capace di mettere sul mercato dispositivi economici, ma allo stesso tempo performanti e ricchi di funzioni che permettono al consumatore di godere al massimo con il minimo sforzo. La telecamera WiFi da interno attualmente in promozione offre una risoluzione in 2K a colori, con visione notturna di qualità, e connessione dual-band alla rete internet (sia 2.4 che 5GHz). L’altro suo plus è sicuramente rappresentato dalla possibilità di ruotare l’inquadratura di 360 gradi, seguendo alla perfezione ogni movimento, anche tramite l’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android.

AliExpress: che occasione con la telecamera da interno

Lo sconto che AliExpress ha deciso di attivare è davvero molto interessante, poiché l’utente andrà a pagare per il suo acquisto solamente 14 euro, contro i 36 euro previsti di listino. L’ordine è da effettuare al seguente link.

Realizzata interamente in plastica di colorazione bianca, la telecamera WiFi da interno è resistente ad urti e graffi, oltre che trattenere poco la polvere. Come vi abbiamo più volte indicato nell’articolo, deve essere utilizzata solo ed esclusivamente all’interno, in quanto non è resistente agli agenti atmosferici.

Il sensore, se interessati, è da 3 megapixel, ed integra tutte le principali funzioni che ci saremmo aspettati di vedere con un prodotto di questo tipo: riconoscimento di movimento, capacità di seguire l’utente che effettua il movimento, invio di notifiche, registrazione locale di ogni evento, oltre all’accesso da remoto. Il consumo energetico è davvero ridottissimo, soli 5W quando in standby, non incidendo in alcun modo sulla bolletta dell’energia elettrica.