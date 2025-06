Milano Area B: arriva il MoVe-In anche per moto e scooter

Tutti coloro che abitano a Milano e circolano con una vecchia moto o scooter dovranno prestare attenzione a questo piccolo cambiamento, e in arrivo infatti una novità molto importante dal momento che anche le moto i motorini in divieto di circolazione in area B, dal prossimo 1 ottobre potranno aderire al move in, come per le auto, anche i mezzi a due ruote potranno utilizzare questo sistema che consente di continuare a circolare anche se per un limitato e preciso chilometraggio che verrà registrato da un dispositivo da installare proprio sul mezzo.

Per moto e motorini

all’interno del Comune di Milano attualmente sono soggetti a divieto i motoveicoli a due tempi e quelli di diesel Euro zero ed Euro uno, caratterizzati nello specifico da elevate emissioni di PM10, dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2030, le limitazioni saranno estese alle moto a due tempi superiori a Euro uno, a quelle a quattro tempi fino all’Euro tre e a quelle diesel Euro 0, uno e due, il tutto in modo coerente con l’evoluzione dei divieti e delle limitazioni già utilizzate per gli autoveicoli a benzina, euro due, tre e quattro, Il tutto è mosso da diversi studi scientifici che hanno evidenziato come i motocicli quattro possano emettere sostanze inquinanti in quantità paragonabili ad auto Euro 2 e 3.

Ecco dunque che per venire incontro agli utenti l’amministrazione ha deciso di estendere la possibilità di aderire al muove in anche alle moto e ai motorini, il chilometraggio a disposizione per ciascun veicolo in area B, che verrà conteggiato su 24 ore, è stato calcolato in base alle emissioni nocive rilasciate il tutto, ovviamente in coerenza con le politiche di limitazione in atto, tutti i chilometri percorribili infatti vengono calcolati in base alle varie categorie di emissioni, per vedere quanti chilometri saranno consentiti, vi basterà dare un’occhiata alla tabella ufficiale del Comune di Milano che riportiamo qui sotto.