Unieuro lancia offerte STREPITOSE: scopri ora il volantino ed i PREZZI scontati

Ci sono giornate in cui serve una spinta tech per affrontare il caos. Ecco, quelle giornate diventano decisamente migliori quando entrate da Unieuro. Il negozio che ogni volta vi tenta con promozioni clamorose, oggi lo fa ancora di più: sconti scottanti, scadenze vicine e tantissimi prodotti che vi faranno dire “ok, mi serviva proprio”. E anche se pensate che la vostra casa sia già piena di tecnologia, Unieuro vi dimostra che c’è sempre spazio per qualcosa di più potente, più utile, più figo. Ma occhio al calendario, il tempo è il vero nemico! Queste offerte durano solo fino a mezzanotte, quindi ogni ora è preziosa.

Unieuro: il tech più favoloso ai prezzi più hot

Partiamo con uno smartphone che fa girare la testa: lo Xiaomi 14T 12GB/256GB a 429 euro è scattante, elegante e pieno di energia. Se invece volete qualcosa di super, Unieuro ha il Samsung Galaxy S25 Ultra con fotocamera 200MP e schermo 6.9” a 1.499 euro: da urlo! Per chi vive di gaming, Unieuro propone la PlayStation 5 Slim in versione Digital o con lettore a 449,90 euro: si gioca seriamente.

Gli amanti dello stile possono puntare sull’Apple Watch Series 10 GPS 42mm in alluminio a 349 euro, mentre chi cerca qualità visiva può concedersi una TV spettacolare. I modelli Samsung OLED 55” 4K 2025 sono vostri a 899 euro ciascuno, con audio e immagini da cinema vero. C’è spazio anche per studenti e creativi con l’Apple Pencil USB-C a 79,99 euro: appunti precisi e disegni a raffica. Per un po’ di relax, Unieuro vi coccola con gli OPPO Enco Buds2 Pro a 19,99 euro: auricolari wireless dal prezzo ridicolmente conveniente. Unieuro vi aspetta, ma solo fino alla mezzanotte di oggi, 11 giugno.