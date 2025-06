Expert SHOCK D’ESTATE: offerte roventi da non perdere disponibili subito

Che siate già in spiaggia con la sabbia tra le dita o bloccati in città col ventilatore a palla, Expert sa come farvi esaltare per le offerte! L’estate è scoppiata e con lei arriva la voglia di relax, ma anche di tecnologia comoda, potente e brillante. Perché una maratona Netflix senza un bel TV? O un weekend fuori porta senza uno smartphone? Ogni momento può essere migliore, se c’è l’offerta giusta. E qui entra in gioco Expert, che vi lancia addosso una pioggia di prezzi così bassi da farvi essere felici anche sotto il sole cocente. Dimenticate la solita tortura del caldo che appiccica e il tempo che non passa. Expert trasforma anche il giorno più pigro ed insopportabile in un’occasione per fare upgrade ai vostri dispositivi.

Volete risparmiare davvero? I canali Telegram “Codiciscontotech” [iscrivetevi ora qui] e “Tecnofferte” [andate ora qui subito] regalano ogni giorno CODICI SCONTO Amazon esclusivi. Cliccate subito sui link per accedere e tenete d’occhio le chicche tech lanciate tutti i giorni.

Le offerte Expert di quest’estate: già attive e pronte per voi

La temperatura sale, ma Expert la abbassa con offerte davvero pazzesche! Partiamo con la Dyson V10 Absolute, potente, leggera e comodissima: pulire diventa un piacere, specialmente a 349 euro. Se volete una colazione degna di un bar, ecco la De’Longhi Magnifica Start Milk, perfetta per espresso e cappuccino, in offerta a 399 euro. Nel salotto, lo Smart TV Samsung QLED 55” 4K con processore Quantum 4K è pronto a stupirvi con immagini spettacolari a 599 euro. Per uno stile moderno e massima efficienza, scegliete il frigorifero Samsung EcoFlex AI doppia porta, classe E: solo 499 euro da Expert.

A chi cerca uno smartphone potente, Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black da 8GB RAM e 256GB memoria, viaggia a soli 299,90 euro. Il TV LG QNED AI 55” QNED80 illumina ogni stanza con colori brillanti e design elegante, in promo a 579 euro. Per la lavanderia perfetta c’è la Whirlpool FFB R9629 BSV IT, 9 kg e 1200 giri, al prezzo imperdibile di 399 euro. Notebook HP 15.6” con Windows 11? Base a 399 euro, avanzato a 509 euro. E per i gamer, base BigBen magnetica per PS5 Slim con 3 porte USB-A a 29,90 euro. Expert vi aspetta in negozio e online: l’estate tech è già iniziata!