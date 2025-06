Esselunga PROMO shock: ultima occasione per smartphone SAMSUNG in SCONTO

Il vostro smartphone fa più capricci? Rimandate sempre il cambio del dispositivo perché trovare un telefono buono senza spendere un patrimonio sembra una missione impossibile degna di Tom Cruise? Si cerca di resistere, ma ogni chiamata persa, ogni messaggio vocale che si interrompe a metà è un piccolo colpo al cuore. E non parliamo del tasto accensione! Che funziona una volta sì e tre no, come se fosse in vacanza. Esselunga sa che c’è bisogno di lei ed arriva con un’offerta che è una vera boccata d’aria fresca, regalandovi uno smartphone eccezionale ad un costo che fa gola peggio di un tè freddo sotto l’ombrellone a mezzogiorno.

esistono due canali Telegram che sfornano CODICI SCONTO Amazon ogni giorno. Si chiamano Codiciscontotech [accessibile da qui] e Tecnofferte [trovabile ora qui]: cliccate per accedere subito e non perdervi offerte lampo che durano meno di una batteria al 20%. Riceverete notifiche su promozioni direttamente sul telefono!

Galaxy A16 a prezzo assurdo da Esselunga fino a stasera

Da Esselunga arriva un’offerta che cancella ogni scusa: Galaxy A16 a 129 euro, solo fino al 11 giugno. Uno smartphone con display da 6,7 pollici, ampio e nitido, che trasforma ogni video in uno spettacolo. Il processore Octa-Core garantisce fluidità estrema, mentre i 4 GB di RAM evitano i soliti blocchi quando saltate tra social, app e chiamate. La batteria da 5.000 mAh è una delle più resistenti nella fascia di prezzo, pensata per resistere dall’alba a tarda sera, senza bisogno di caricabatterie in borsa. La tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 MP fa foto dettagliate e luminose e la frontale da 13 MP vi farà venire voglia di aggiornare il profilo. Tutto questo in uno smartphone sottile, maneggevole e con lettore d’impronte fulmineo. Esselunga vi aspetta, ma solo fino a stasera. Non potete lasciar perdere questa occasione eccezionale! Fatevi un regalo sorprendente risparmiando! Andate qui ora sul sito Esselunga per i dettagli che possono servirvi.