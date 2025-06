TIM: questa super offerta per chi ha meno di 30 anni è super

Al giorno d’oggi, un dettaglio fondamentale all’interno della routine di ognuno di noi e ovviamente utilizzare la propria offerta telefonica attiva sul nostro numero di cellulare, ogni utente infatti usufruisce di una promozione che paga mensilmente in modo da restare sempre connesso col mondo digitale intorno a lui, di conseguenza avere a disposizione minuti, SMS e soprattutto dati per navigare quando si è fuori dal salotto di casa al giorno d’oggi è indispensabile e dunque di conseguenza anche scegliere un’offerta adeguata alle nostre necessità, lo è altrettanto.

Fortunatamente, qui in Italia i cataloghi di offerte garantiti dai vari provider telefonici sono colmi di promozioni e mettono a disposizione tutto il necessario per un’esperienza d’uso davvero soddisfacente e soprattutto adeguata a chiunque, le offerte infatti vengono incontro sia a chi non vuole badare a spese sia chi invece vuole usufruire giusto del necessario per portare a termine il mese in corso, tra questi provider uno che probabilmente merita la vostra attenzione è sicuramente Tim, l’operatore italiano infatti da diversi anni è una vera e propria certezza e mette a disposizione offerte ai ricche di bonus soprattutto in situazioni particolari, quella di cui parliamo oggi è dedicata a chi ha meno di trent’anni e magari ha anche un’offerta in Tim per il salotto di casa.

Tutto incluso con un super bonus

L’offerta di cui parliamo oggi mette a disposizione di chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati connettività 5G ultra di TIM, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € mentre il costo di attivazione ammonta a 10 € Includendo però cinque euro di credito all’interno della Sim telefonica, non è tutto però, l’offerta offre la portabilità da alcuni provider telefonici virtuali e mette a disposizione una possibilità decisamente interessante, coloro che hanno attiva una promozione di linea fissa possono evolvere l’offerta mobile passando a giga completamente illimitati senza nessun costo aggiuntivo, ricordiamo infine che l’offerta è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni.