Fastweb: con questa offerta i giga abbondano al massimo della velocità

Se vi siete resi conto che la vostra offerta telefonica non è in grado di soddisfare più le vostre esigenze, ovviamente è arrivato il momento di cambiare e di guardarsi intorno, ovviamente elementi che non possono mai mancare sono minuti, SMS e soprattutto giga per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione fino alla fine del mese, di conseguenza è necessario osservare tutti i cataloghi di offerte disponibili sul mercato e per fortuna i provider italiani mettono a disposizione davvero tantissime diverse decisamente variegate e in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori, non a caso scegliere una promo non è un’azione da fare in pochi secondi dal momento che le opzioni sono davvero tantissime.

Un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro qui in Italia è senza ombra di dubbio Fastweb, l’operatore tinto di giallo infatti mette a disposizione da diversi anni tantissime offerte pensate sia per il mobile che per il fisso con una connessione Internet davvero ad eccellenza, non a caso proprio da poco tempo sul suo sito ufficiale è tornata disponibile un’offerta davvero molto amata dai consumatori, diamo insieme un’occhiata per capire che cosa offre e se magari può fare al caso vostro.

Tutto incluso con tantissimi giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti, il costo da pagare è di 8,95 € al mese con un costo di attivazione di 10 €, l’offerta in questione include la possibilità di utilizzare una sis Haiku o attivare una Sim elettronica nel caso il vostro smartphone supporti questa funzionalità, per il resto la promozione offre anche la portabilità del numero da altri operatori, in modo da conservare il proprio numero telefonico nel caso non si abbia voglia di cambiarlo.