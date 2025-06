Razer: presentata la nuova Phantom Collection per gaming

Razer ha svelato la sua ultima creazione per il settore delle periferiche da gaming. Si tratta della Phantom Collection. Tale nuova linea di accessori si distingue per un design che mescola trasparenza e illuminazione RGB. La collezione comprende quattro pezzi iconici. La tastiera meccanica BlackWidow V4 75%, il mouse wireless Basilisk V3 Pro 35K, le cuffie Barracuda X Chroma e il tappetino Firefly V2 Pro. L’aspetto più distintivo della Phantom Collection è la finitura in plastica verde trasparente che rivela i componenti interni e amplifica gli effetti luminosi del sistema Chroma RGB di Razer. Tale scelta non è solo estetica, ma mira anche a migliorare la diffusione uniforme della retroilluminazione. Rendendo così ogni periferica unica nel suo genere e perfetta per arricchire qualsiasi setup da gaming.

Razer presenta le sue nuove periferiche

Secondo Charlie Bolton, Global Head of Design dell’azienda, l’approccio a tale gamma di dispositivi non si limita all’aspetto visivo, ma si estende anche alle funzionalità tecniche. A tal proposito, la Razer Phantom Collection mantiene tutte le caratteristiche premium dei modelli standard. La BlackWidow V4 75% conserva il suo layout compatto con switch meccanici hot-swappable e illuminazione per tasto. Garantendo una personalizzazione avanzata per adattarsi alle preferenze di gioco di ogni utente. Unica nota negativa per alcuni potrebbe essere il fatto che la BlackWidow V4 in edizione Phantom Collection è disponibile solo con layout USA. Ciò potrebbe limitare l’accessibilità per alcuni utenti internazionali.

Il Basilisk V3 Pro 35K offre un sensore ottico di precisione e una rotella HyperScroll configurabile. Le cuffie Barracuda X Chroma si distinguono per la loro connettività wireless multi-piattaforma. Il tappetino Firefly V2 Pro completa l’esperienza con 15 zone di illuminazione personalizzabili. Quest’ultime possono essere sincronizzate con le altre periferiche Chroma RGB per creare effetti visivi mozzafiato.

L’accesso a tale collezione Razer comporta un costo superiore rispetto ai modelli base. La tastiera BlackWidow V4 è disponibile al prezzo di 229,99 euro. Mentre il mouse, le cuffie e il tappetino sono venduti rispettivamente a 179,99, 149,99 e 119,99 euro. Si tratta di un incremento di dieci euro circa rispetto ai modelli standard. Aumento giustificato dalla qualità superiore del design e delle prestazioni offerte.