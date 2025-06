SwitchBot K20+ Pro, la rivoluzione della robotica è iniziata con il primo robot domestico multitasking

Dopo il grande successo al CES 2025, SwitchBot ha ufficialmente lanciato il K20+ Pro, il primo robot domestico multitasking al mondo. Questo dispositivo innovativo rappresenta un salto evolutivo nell’automazione domestica, combinando aspirazione, sicurezza domestica, purificazione dell’aria e consegne intelligenti in un’unica piattaforma.

Il cuore di questa innovazione è la tecnologia FusionPlatform™, un sistema modulare potenziato dalla tecnologia ClawLock™ che permette al K20+ Pro di connettersi facilmente con altri dispositivi smart e accessori. Che si tratti di pulizia, consegna di oggetti domestici, monitoraggio della casa o controllo della qualità dell’aria, questo robot per la casa gestisce tutto in completa autonomia.

Le quattro configurazioni del k20+ pro per ogni esigenza

Assistente per consegne intelligenti

La configurazione base del K20+ Pro include una piattaforma mobile adattabile FusionPlatform™ che supporta carichi personalizzati fino a 8 kg. Le famiglie possono affidarsi al robot per svolgere attività quotidiane come consegnare cibo e bevande, trasportare piccoli pacchi o gestire forniture per animali domestici. Questa funzionalità è particolarmente utile per assistere anziani o persone con mobilità ridotta.

Kit patrol: il guardiano mobile della sicurezza domestica

Equipaggiato con SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 2K o 3K, il Kit Patrol del K20+ Pro offre monitoraggio in tempo reale, rilevamento avanzato del movimento e notifiche istantanee. Integrato con l’app SwitchBot, permette agli utenti di pattugliare la casa da remoto, garantendo che bambini, animali domestici e oggetti di valore siano sempre al sicuro. Questa configurazione trasforma il robot domestico in un vero sistema di videosorveglianza mobile.

Kit purificatore d’aria: qualità dell’aria in movimento

Abbinato alla serie di purificatori d’aria SwitchBot, il Kit Air Purifier del K20+ Pro trasforma la purificazione domestica in un’esperienza mobile e intelligente. Dotato di tecnologia di filtrazione avanzata, si sposta autonomamente da stanza a stanza, eliminando allergeni, odori e inquinanti per garantire aria pulita in tutta la casa.

Kit air flow: ventilazione intelligente

Integrato con il ventilatore a batteria SwitchBot, il Kit Air Flow del K20+ Pro mobilizza efficacemente il processo di circolazione dell’aria negli spazi domestici. Grazie al design portatile del ventilatore, questo kit si sposta da una stanza all’altra per migliorare la circolazione dell’aria anche quando gli utenti sono fuori casa.

Fusionplatform™: la piattaforma per creativi e maker

FusionPlatform™ rappresenta il cuore tecnologico del K20+ Pro ed è progettata per offrire infinite possibilità di personalizzazione agli appassionati di fai-da-te. Questa base modulare permette agli utenti di creare, adattare e personalizzare il robot per la casa per una vasta gamma di applicazioni innovative.

La piattaforma supporta l’integrazione con componenti personalizzati e stampati in 3D. Grazie alle porte di alimentazione integrate, FusionPlatform supporta anche dispositivi di terze parti come altoparlanti e lampade di sterilizzazione UV. SwitchBot organizzerà anche un contest per tutti gli amanti del DIY per progettare e presentare modi creativi di utilizzare il K20+ Pro.

Navigazione avanzata e integrazione smart home

Equipaggiato con navigazione D-ToF Lidar e doppi sensori laser, il K20+ Pro mappa la casa con precisione al centimetro. Il sistema funziona perfettamente con Alexa, Google Assistant, Siri e l’intero ecosistema SwitchBot. La funzionalità di controllo remoto lo rende adatto a famiglie con bambini, anziani e animali domestici, fungendo sia da assistente che da versatile aiutante domestico.

Prezzi e disponibilità

Il SwitchBot K20+ Pro è disponibile da oggi in preordine sul sito ufficiale SwitchBot con diverse opzioni di kit tra cui scegliere. I prezzi partono da 699,99 dollari (599,99 sterline/599,99 euro per i mercati europei), con variazioni in base al kit selezionato. Questo robot domestico multitasking rappresenta il futuro dell’automazione domestica, offrendo una soluzione completa per la gestione intelligente della casa.