Samsung Galaxy S25 Ultra in OFFERTA di 470 euro su AliExpress: acquistatelo subito

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Ultra è letteralmente in caduta libera su AliExpress, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori riduzioni di sempre, con la possibilità si spendere decisamente poco, o comunque molto meno rispetto al listino iniziale.

Avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo ci permete di apprezzare da vicino le migliori specifiche tecniche attualmente in circolazione, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, realizzato in versione speciale per i Samsung Galaxy, con GPU Adreno 830, ed anche una frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 4,47GHz. La configurazione prevede un quantitativo di memoria interna non espandibile, e variabile in relazione alla versione acquistata, per poi affidarsi comunemente su 12GB di RAM.

Il display è indubbiamente di altissima qualità, se pensate che comunque parliamo di un pannello da 1440 x 3120 pixel, un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, accoppiato con densità di 500 ppi (quindi molto dettagliato e preciso), a cui si aggiunge la protezione Gorilla Glass Armor 2 contro urti e graffi di vario genere.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il prezzo su AliExpress è ridicolo

E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare un Samsung Galaxy S25 Ultra, affidandosi direttamente ad AliExpress. Gli utenti che sceglieranno di collegarsi a questo link, difatti, potranno approfittare di una riduzione del 33% rispetto al valore iniziale di 1399,09 euro. Avete capito bene, la spesa finale a cui si va in contro corrisponde a soli 923,49 euro, con garanzia di 2 anni, consegna in tempi ridotti, ed ovviamente no brand.

Le ottime specifiche tecniche dello smartphone non terminano chiaramente qui, non possiamo non parlarvi dell’ottimo comparto fotografico: nella parte posteriore si possono trovare quattro sensori differenti, tra cui spicca il principale da ben 200 megapixel, per poi scendere verso i 50 megapixel dell’ultragrandangolare, e ben 2 teleobiettivi rispettivamente da 50 e 10 megapixel. Un set completo che rende il dispositivo estremamente versatile.