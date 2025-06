Offerta TIM SHOCK: internet e mobile insieme

TIM rivoluziona la sua proposta commerciale unendo i servizi di rete fissa e mobile in un’unica offerta completa. La nuova formula parte dalla connessione in fibra ottica FTTH, che garantisce velocità elevate fino a 2,5Gbps in download e 1Gbps in upload. Questa soluzione è pensata per soddisfare le esigenze di famiglie numerose, smart worker e utenti sempre connessi. Il pacchetto include anche il modem TIM HUB Pro, compatibile con la tecnologia WiFi 7, fornito gratuitamente per i primi 24 mesi. Superato questo periodo, il costo sarà di 5€ al mese.

TIM: tutti i vantaggi e servizi inclusi

A questa promozione si abbina una SIM mobile con 20GB in 5G ULTRA, minuti illimitati e 200 SMS, che rendono l’esperienza digitale ancora più completa. I clienti che attivano allo stesso tempo la linea fissa e quella mobile possono usufruire di uno sconto immediato. Infatti l’abbonamento mensile per la fibra passa da 29,90€ a 24,90€, mentre il costo della linea mobile è di 9,99€. L’attivazione è gratuita solo per chi sottoscrive il contratto online entro il 28 giugno 2025.

TIM UNICA Power è la grande novità che valorizza ulteriormente l’offerta. Si tratta di un servizio che consente di attivare giga illimitati in 5G per tutte le SIM TIM della famiglia, fino a sei numeri. Questa opzione è attivabile gratuitamente, ma solo dopo aver completato la sottoscrizione dell’offerta TIM-WiFi Casa. Il servizio è disponibile solo su dispositivi abilitati e in aree raggiunte dalla rete 5G.

Intrattenimento su misura: TIMVISION Family porta Netflix e Disney+ direttamente a casa

Con TIMVISION Family, il servizio streaming si fonde con la connettività. I clienti possono attivare un pacchetto completo che include Disney+, Netflix (con pubblicità), Infinity+ e DAZN Goal Pass, a partire da 27,90€ al mese. Questo abbonamento, pensato per chi ama l’intrattenimento on demand, si integra perfettamente con la fibra di TIM.

La gestione di tutte le linee è affidata all’app MyTIM, che consente di controllare il traffico dati, le offerte attive e ricevere assistenza dedicata. Nei primi giorni dall’attivazione, un operatore personale accompagna il cliente in ogni fase, garantendo supporto continuo. Il servizio clienti resta attivo anche dopo l’installazione della linea, intervenendo in caso di problemi.