Nintendo Switch 2: ecco perché non va tolta la pellicola dallo schermo

A breve i primi utenti cominceranno a mostrare la loro nuova Nintendo Switch 2, lanciata proprio lo scorso 5 giugno. A quanto pare c’è un dettaglio molto importante è che tutti dovrebbero tenere bene a mente: secondo le ultime, la pellicola protettiva che viene applicata dall’azienda, non andrebbe assolutamente rimossa dal display. Si tratta di una pellicola pensata appositamente per la sicurezza, la quale, nel caso in cui dovesse rompersi il vetro, si occuperebbe di trattenere eventuali frammenti.

L’obiettivo è evitare che, in caso di urti o danni accidentali, il vetro possa frammentarsi e causare lesioni. Una precauzione particolarmente sensata se si considera il target di riferimento della console, che include anche utenti minorenni.

Nintendo Switch 2: compatibilità con accessori e pellicole di terze parti

Una delle principali domande che emergono riguarda la compatibilità con le pellicole protettive vendute separatamente. In merito, un noto produttore di accessori ha chiarito che la pellicola originale non compromette in alcun modo l’uso di protezioni aggiuntive. Sarà quindi possibile applicare pellicole in vetro temperato o altri accessori senza dover intervenire sul rivestimento preinstallato.

Questa scelta non è del tutto nuova per Nintendo: anche la precedente Switch OLED presentava una pellicola simile, utile a proteggere il display durante l’inserimento e l’estrazione dal Dock. Con Switch 2, la logica è stata mantenuta e rinforzata, sia per motivi di resistenza meccanica, sia per tutela dell’utente finale.

Anche Nintendo venderà pellicole protettive ufficiali

Oltre alla pellicola preapplicata, Nintendo offrirà un proprio kit di pellicole protettive compatibili, per chi desidera un ulteriore livello di sicurezza. Queste si potranno applicare direttamente sopra lo strato già presente, senza problemi di adesione o visibilità.

La raccomandazione resta quindi molto chiara: non tentare di rimuovere la pellicola originale, anche se a un primo sguardo può sembrare superflua. È stata progettata per proteggere lo schermo, ma soprattutto chi lo utilizza.