MetaHuman di Epic in arrivo su Unreal Engine

Epic Games ha annunciato un’interessante novità per Unreal Engine. Presto i suoi personaggi ultra realistici creati con MetaHuman saranno maggiormente accessibili agli sviluppatori. Tali avatar stanno rivoluzionando il mondo del digitale e dell’intrattenimento grazie al loro livello di dettagli. Oltre che alla facilità di integrazione nei vari progetti. Lo scopo di Epic Games è rendere tali avatar digitali ancora più accessibili. Per tale motivo ha deciso di integrare MetaHuman Creator direttamente all’interno di Unreal Engine. Ciò a partire dalla versione 5.6. Tale novità è stata annunciata durante l’evento State of Unreal 2025.

Ecco i dettagli sull’arrivo di MetaHuman

Con tale integrazione, gli sviluppatori possono ora creare, modificare e personalizzare volti e corpi dei personaggi in modo più rapido e dettagliato. Ciò grazie ai nuovi parametri avanzati introdotti negli strumenti di modellazione facciale di MetaHuman. Oltre a facilitare la produzione di contenuti, Epic ha anche aperto nuove opportunità commerciali. I creatori possono vendere i propri personaggi sul marketplace Fab, la piattaforma di risorse digitali di Epic. Permettendo così una più ampia diffusione e riutilizzo in diversi videogiochi o applicazioni.

Durante la presentazione, Epic ha mostrato dal vivo come si possa utilizzare una semplice webcam consumer per animare un personaggio in tempo reale. Catturando fedelmente i movimenti facciali di un attore. Tale dimostrazione ha messo in evidenza quanto gli strumenti di MetaHuman sono potenti e intuitivi. Abbattendo molte barriere tecniche che in passato limitavano la creazione di animazioni complesse.

Un’altra novità significativa riguarda la possibilità di utilizzare MetaHuman non solo con Unreal Engine, ma anche con altri motori di sviluppo. Come, ad esempio, Unity e Godot. Oltre che con software di modellazione e animazione come Maya, Houdini e Blender. Tale apertura multipiattaforma permette a un numero ancora maggiore di creativi di adottare tale tecnologia. Con tale novità Epic Games dimostra il suo interesse per la creazione di ambienti videoludici che siano sempre più realistici ed accattivanti.