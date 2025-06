Bill Gates donerà il 99% del suo patrimonio ai Paesi africani?

Di recente, è emersa una proposta decisamente interessante riguardo Bill Gates. Quest’ultimo, infatti, ha preso una decisione unica. Secondo una recente dichiarazione, Gates ha intenzione di donare il 99% del proprio patrimonio ai Paesi africani. L’annuncio ufficiale è avvenuto durante un evento presso la sede dell’Unione Africana, ad Addis Abeba, in Etiopia. Di fronte a una platea composta da leader politici, ricercatori, imprenditori e giovani innovatori africani, Gates ha illustrato come il suo investimento mirerà soprattutto a potenziare le infrastrutture sanitarie e educative nel continente. Ciò nei prossimi vent’anni. Secondo Gates rafforzando tali settori chiave, l’Africa potrà liberare il proprio potenziale. E avviarsi verso un percorso di sviluppo.

Bill Gates: dettagli della sua recente proposta

Tale iniziativa arriva in un contesto geopolitico complesso. Il quale è segnato da un raffreddamento dei rapporti tra USA e Africa. Di recente, infatti, l’amministrazione americana ha tagliato i finanziamenti dell’agenzia USAID. Destinati ai Paesi africani. Scelta che ha provocato reazioni critiche. In un’intervista rilasciata al New York Times, Gates ha espresso dure critiche nei confronti di Elon Musk. Ritenendolo in parte responsabile delle conseguenze negative di tali tagli sulle comunità più vulnerabili.

Un elemento innovativo del piano riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale. La quale verrebbe utilizzata all’interno dei servizi pubblici. Gates ha esortato i giovani tecnologi africani a sfruttare le nuove tecnologie per superare le difficoltà strutturali che ancora affliggono molti Paesi. Ha citato come esempio virtuoso il Ruanda. Qui sistemi di AI sono già impiegati con successo per monitorare le gravidanze a rischio.

Secondo le stime attuali, il patrimonio di Bill Gates si aggira intorno ai 200 miliardi di dollari. Cifra che potrebbe raddoppiare entro il 2045. Ciò significa che, anche con la massiccia donazione pianificata, Gates continuerà ad essere tra gli uomini più ricchi del pianeta. In ogni caso, l’imprenditore a ribadito il suo impegno per un maggiore equilibrio nello sviluppo a livello globale.