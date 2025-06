Windows 11, nuovo aggiornamento KB5058499: ecco tutte le novità

Microsoft ha iniziato il rilascio della build KB5058499 (26100.4202) per gli utenti del programma Insider Preview di Windows 11. Si tratta di uno degli aggiornamenti più ricchi degli ultimi mesi, pensato per anticipare alcune funzionalità chiave in arrivo con la versione 24H2. Oltre a ottimizzazioni generali e correzioni di bug, il pacchetto introduce un gran numero di strumenti AI, miglioramenti per l’accessibilità, nuove impostazioni di sistema e interventi mirati su prestazioni e sicurezza.

Copilot e Click to Do: l’AI si fa più utile

Tra le innovazioni più interessanti spiccano le funzionalità Click to Do, che permettono di interagire con il testo selezionato usando l’intelligenza artificiale di Copilot. È ora possibile riassumere, riscrivere o trasformare il testo in elenco puntato in tempo reale, anche in spagnolo e francese. La funzione può essere attivata tramite Win + click o Win + Q, ed è disponibile anche sui PC dotati di penna digitale, con shortcut configurabili.

Anche Copilot stesso riceve nuove opzioni: si può avviare con Win + C o con un tasto dedicato personalizzabile, ed è stato aggiunto il supporto a Press to Talk, che consente di parlare con l’assistente mantenendo premuto un tasto. Queste funzioni sono già compatibili con Snapdragon X e in arrivo anche su dispositivi Intel e AMD.

Interfaccia, ricerca e accessibilità migliorate

L’aggiornamento include anche una ricerca Windows più intelligente, capace di interpretare comandi espressi in linguaggio naturale. Nei paesi dell’Area Economica Europea, la ricerca potenziata consente ora anche di trovare immagini nel cloud basandosi su descrizioni testuali. È stato migliorato anche Narrator, che sfrutta l’AI per descrivere immagini, grafici e diagrammi ai non vedenti.

Ottimizzazioni su OneDrive, USB, stampa, schermo e molto altro

Tra le funzionalità pratiche, si segnala la possibilità di riprendere il lavoro sui file OneDrive dal PC dopo averli aperti su smartphone. Nuove opzioni di risparmio energetico, controlli HDR migliorati, impostazioni più intuitive per mouse e stampanti, e una gestione avanzata della barra delle applicazioni completano il quadro.

Non mancano decine di bug fix, tra cui la risoluzione di problemi legati a Windows Hello, Bluetooth, digitazione vocale, condivisione file, stampa e grafica, nonché miglioramenti per la stabilità generale del sistema. Alcuni interventi mirano anche a risolvere perdite di memoria e errori dopo la sospensione, offrendo una base più solida per la futura build stabile.

Con questa release, Microsoft conferma l’intenzione di rendere Windows 11 una piattaforma sempre più intelligente, accessibile e reattiva, spingendo l’integrazione dell’AI su larga scala e ottimizzando l’esperienza utente su tutti i fronti.