Samsung: attenzione gli account inattivi presto cancellati

Samsung ha annunciato una nuova misura per i suoi utenti. Quest’ultima entrerà in vigore a partire dal 31 luglio 2025. Riguarda tutti gli utenti in possesso di un Samsung account. Attraverso una comunicazione inviata via email, l’azienda ha informato i propri utenti di una nuova politica. Pensata per migliorare la sicurezza dei dati sensibili. Ed anche per snellire la gestione degli account inattivi. Il centro della novità riguarda la cancellazione automatica dei profili che risultano inattivi da almeno 24 mesi. Ciò comporterà non solo la revoca dell’accesso. Ma anche l’eliminazione definitiva di tutte le informazioni associate, senza possibilità di recupero.

Samsung elimina i profili inattivi

L’azienda sudcoreana specifica che l’inattività viene valutata in base all’assenza di tre attività. Ovvero la creazione dell’account stesso, l’accesso a un prodotto o servizio mediante tale account. E l’utilizzo effettivo di funzionalità o contenuti una volta effettuato l’accesso. Qualsiasi di tali azioni, anche una sola, sarà sufficiente a mantenere attivo il proprio profilo per altri 24 mesi.

È importante sottolineare che non tutti gli account “dormienti” saranno soggetti a eliminazione. Sono, infatti, previste alcune eccezioni. Ad esempio, gli account creati all’interno di gruppi familiari, quelli che hanno accumulato punti premio o effettuato acquisti tramite il portale Samsung.com non verranno cancellati. Anche in assenza di accessi recenti. L’elenco completo delle esenzioni è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda. In tal modo, gli utenti potranno verificare la propria situazione.

Per prevenire la cancellazione non intenzionale, Samsung invierà notifiche all’indirizzo email associato all’account con largo anticipo rispetto alla scadenza del periodo di inattività. Tali messaggi fungeranno da promemoria e guideranno l’utente su come mantenere attivo il profilo con semplici azioni. Inoltre, è importante sottolineare che per utenti che necessitano di assistenza, Samsung offre la possibilità di rivolgersi al Centro Assistenza Clienti. Dunque, è importante prestare attenzione alle email ricevute e procedere tempestivamente. Per evitare che il proprio account venga eliminato.