Switch 2: niente più app per lo streaming

Sembra che Nintendo potrebbe apportare un cambiamento inatteso per il mondo delle console gaming. Alcune indiscrezioni suggeriscono che la futura Switch 2, almeno al lancio, non includerà alcuna app streaming. L’azienda, infatti, ha confermato che servizi come Hulu, Crunchyroll, Abema o Niconico non riceveranno aggiornamenti compatibili. Lasciando la nuova console scoperta riguardo l’esperienza di intrattenimento “non interattivo”. Al momento, ciò è quanto è stato deciso. Non è però da escludere che le cose possano cambiare in futuro.

Nintendo Switch 2: cosa aspettarsi dalla nuova piattaforma

Agli utenti interessati soprattutto ai videogame e poco alle serie TV, probabilmente tale limitazione non peserà. Per chi, invece, desiderava un unico dispositivo portatile per giocare e guardare contenuti streaming, la notizia non è delle migliori. Un fattore che potrebbe, dunque, far storcere il naso ad una fetta di mercato. Per il fronte ludico la storia è diversa. La line-up realizzata appositamente per Switch 2 non sarà sterminata, ma comprende già alcune produzioni di peso e rimane affiancata da un catalogo legacy gigantesco. Si tratta di oltre 15.000 titoli di terze parti. A tal proposito, Nintendo ha spiegato che più di due terzi dei giochi esterni già testati arriveranno senza problemi. O, in alcuni casi, necessitano solo di piccole patch che arriveranno al lancio o poco dopo. Restano circa 5.000 giochi ancora in fase di verifica, ma le stime interne suggeriscono che la maggior parte funzionerà senza intoppi.

Per le produzioni Nintendo, il quadro è quasi completo. Dei 122 titoli principali, soltanto i kit di cartone Nintendo Labo restano fuori a causa del loro essere strutturato sulla Switch originale. Inoltre, alcuni software che sfruttano peculiarità avanzate dei Joy-Con potranno richiedere l’uso di controller esterni compatibili. Ma si tratta di eccezioni. Riguardo la questione delle app streaming. Resta da vedere se la domanda di mercato convincerà Nintendo a riconsiderare la propria posizione. Intanto i pre-order sono aperti. Amazon, come di consueto, propone l’acquisto con prezzo minimo garantito.