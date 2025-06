State of Play: i nuovi 23 giochi e le altre grandi novità lanciate da Playstation

Giugno non ha perso la sua magia. Con l’E3 ormai tramontato, continua a “vivere” con la Summer of Games, la rassegna di eventi che da qualche anno ne raccoglie l’eredità, diventata la nuova arena delle grandi rivelazioni. E se Geoff Keighley si prepara a dominare la scena con la sua conferenza, Sony ha colto tutti di sorpresa anticipando i tempi con uno State of Play corposo, incastonato in questo frenetico calendario. Con uno show carico di contenuti, l’evento ha mostrati i titoli in arrivo su Playstation 5 e PS VR2, tra grandi ritorni e nuove IP.

Horror, fantasy e storie epiche

Lo State of Play di giugno 2025 ha preso il via con Lumines Arise, un puzzle sinestetico firmato Mizuguchi in arrivo su Playstation 5, PSVR2 e PC con demo estiva. Poi spazio al misterioso Pragmata, action futuristico di Capcom in uscita nel 2026. Romeo is a Dead Man ha scioccato con il suo stile grottesco e violento, degno di Suda51, previsto anch’esso per il 2026. Il primo brivido vero è arrivato con Silent Hill f, ambientato negli anni ’60 con atmosfere disturbanti e creature terrificanti. Il lancio è fissato per il 25 settembre. In campo fantasy, Bloodstained: The Scarlet Engagement ha riportato l’anima di Igarashi in due dimensioni, con draghi e magia nel 2026. Digimon Story: Time Stranger, disponibile dal 3 ottobre, ha promesso strategia complessa e universi da salvare. Il momento nostalgia ha colpito poi con il nuovissimo Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, in arrivo il 30 settembre, tra grafica classica, interfaccia moderna e doppiaggio. Gli amanti Playstation avranno di che divertirsi.

Novità e mondi sorprendenti su Playstation

Tra i giochi Playstation in arrivo troviamo Baby Steps, firmato Bennett Foddy, che uscirà invece l’8 settembre. Arriva poi Hirogami, action in 3D con trasformazioni animali, debutta il 3 settembre. Si ha anche il ritorno di Everybody’s Golf Hot Shots fissato al 5 settembre, con percorsi social e ospiti celebri come Pac-Man. Ninja Gaiden: Ragebound sarà disponibile fra non molto, il 31 luglio, riportando il combat 2D al massimo splendore. L’ascesa personale ha preso forma con Cairn, in arrivo il 5 novembre, mentre l’epica Mortal Kombat: Legacy Kollection ha unito storia e sangue in un’unica raccolta curata da Digital Eclipse. Project Defiant, joystick arcade di Sony, ha sorpreso per latenza minima e controlli adattabili. L’hype è poi esploso del tutto con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, in uscita il 28 agosto con gameplay fedele e dettagli rinnovati.

Non finiscono le novità poi con Nioh 3, previsto per l’inizio 2026, che ha mostrato demoni e magia nel Giappone feudale. La realtà virtuale ha ritrovato l’ombra con Thief VR: Legacy of Shadow, stealth su Playstation VR2. Tides of Tomorrow, atteso il 24 febbraio, inoltre ha sorpreso con una storia modellata e avventuristica. Astro Bot ha svelato intanto 5 nuovi livelli e un DualSense a tema, con un cameo di Ghost of Yotei, in uscita il 2 ottobre. Il pirata cartoon di Sea of Remnants ha rievocato sogni alla Burton. L’incanto ha raggiunto l’apice con Sword of the Sea, che debutterà il 19 agosto su Playstation Plus. Infine, 007 First Light ha riacceso il mito dell’agente segreto, mentre Marvel Tokon: Fighting Souls, firmato Arc System Works, ha chiuso tra effetti spettacolari, eroi leggendari e un combattimento che promette adrenalina.