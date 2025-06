OpenAI e Jony Ive: un nuovo dispositivo per umanizzare la tecnologia

La tecnologia non deve solo stupire, deve anche prendersi cura delle persone. Questo è il principio guida del progetto nato dalla collaborazione tra OpenAI e Jony Ive, storico designer Apple. Al centro di questa iniziativa c’è la volontà di dare una forma nuova all’intelligenza artificiale, allontanandola dai modelli attuali dominati da display, notifiche e dipendenze digitali. A dare forza al progetto vi è l’ appoggio di Laurene Powell Jobs, che ha deciso di sostenerlo non solo con parole, ma con investimenti concreti.

OpenAI punta a un futuro più umano: design, etica e innovazione si incontrano

L’idea nasce da un’esigenza profonda. Ovvero dal desiderio di voler rimediare agli effetti collaterali di quelle tecnologie che hanno trasformato il nostro modo di vivere, ma non sempre in meglio. Ive lo sa bene, avendo contribuito alla nascita dell’iPhone. Oggi il suo infatti è quello di creare un oggetto intelligente che riduca la frizione tra esseri umani e tecnologia, e non che la aumenti. Un dispositivo che, secondo le indiscrezioni, sarà indossabile come un ciondolo e avrà caratteristiche simili a un iPod Shuffle. La forma sarà semplice, ma l’intento è sicuramente rivoluzionario.

Il sostegno di Laurene Powell Jobs a questo progetto non è solo economico, ma anche simbolico. La vedova di Steve Jobs ha investito direttamente nelle startup di Ive, inclusa “io”, da poco acquistata da OpenAI per circa sei miliardi di euro. Durante un’intervista al Financial Times, ha definito questo percorso “una meraviglia da osservare”, spiegando come segua con interesse lo sviluppo del device, dalla fase concettuale fino ai prototipi.

La collaborazione tra Powell Jobs e Ive ha radici personali, ma presenta una visione comune, la necessità di ripensare la tecnologia a partire da valori più umani. Entrambi temono che l’innovazione non controllata porti a usi distorti, e desiderano creare alternative più consapevoli. Nonostante i dettagli tecnici siano ancora riservati, la direzione è chiara. L’ intento infatti è quello di rendere l’AI uno strumento che accompagna, non che distrae. OpenAI, con questo progetto, vuole dimostrare così che il futuro della tecnologia non è scritto solo nel codice, ma anche nella coscienza di chi lo scrive.