CoopVoce EXTRA 300: 7,90€ al mese senza aumenti nel tempo!

Sai quando inizi a sentire che stai pagando troppo per il tuo piano telefonico, ma ogni volta che provi a capire cosa stai davvero pagando… ti perdi tra mille voci, vincoli e asterischi? Ecco, CoopVoce ha pensato proprio a chi è stufo di queste complicazioni. La nuova promo si chiama EXTRA 300, ed è una di quelle offerte che ti fanno alzare un sopracciglio e pensare: “Aspetta un attimo, ma davvero?”.

Tariffa fissa CoopVoce EXTRA 300 a 7,90€ per sempre

Con 7,90 euro al mese – e sottolineo: per sempre, senza aumenti improvvisi dopo pochi mesi – hai un pacchetto completo che ti permette di dimenticarti delle ansie da giga o minuti. È una tariffa che non cambia, stabile, senza sorprese. E soprattutto, attivabile da subito senza costi extra. Se scegli di ricevere la SIM a casa o la ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione è gratuita. E se hai uno smartphone compatibile, puoi fare tutto in digitale e passare direttamente all’eSIM, senza nemmeno aspettare il corriere.

Quello che colpisce è che l’esperienza utente è pensata davvero per essere semplice e trasparente. Ti connetti alla massima velocità disponibile, anche mentre telefoni, grazie alla tecnologia VoLTE. E se sei in viaggio in Europa, non ti serve cambiare abitudini: usi gli stessi giga che hai in Italia. Non ci sono costi nascosti, non ci sono brutte sorprese dopo sei mesi. E poi c’è un dettaglio interessante: se fai la spesa alla Coop, puoi trasformare automaticamente i tuoi punti in ricariche telefoniche. È un modo furbo di non far mai rimanere il credito a secco, soprattutto quando non ci pensi.

C’è anche un’attenzione alla sostenibilità che oggi non è scontata: le SIM spedite a casa sono ricavate da plastica riciclata, per lo più proveniente da vecchi frigoriferi. Un piccolo gesto, certo, ma significativo. E il servizio clienti è tutto italiano, disponibile sempre, anche via chat.

Insomma, se stai valutando di cambiare operatore e vuoi farlo senza stress, ma con la sicurezza di avere un servizio solido e una tariffa che resta uguale nel tempo, CoopVoce EXTRA 300 potrebbe davvero essere la scelta giusta. Hai tempo fino al 25 giugno. Poi non dire che non ti avevano avvisato.