TCL Mini LED 50” a prezzo incredibile: su Amazon costa meno di 500€

Grazie a uno sconto del 6% sul prezzo di listino oggi avete l’opportunità di acquistare il televisore TCL 50QM8B LED da 50” a un prezzo ancora più vantaggioso. Se da tempo siete in cerca di un nuovo modello di TV per sostituire il vostro vecchio dispositivo, le caratteristiche del TCL da 50″ potrebbero sorprendervi.

Non a caso, infatti, la tecnologia Quantum Dot insieme al 4K HDR Premium 1300 consente a questo televisore di offrire un’esperienza visiva unica, con colori brillanti e dettagli precisi. Tutto ciò viene ulteriormente ottimizzato dai 144Hz di cui dispone il display.

TCL 50QM8B LED da 50”: sconto del 6% su Amazon

Siete pronti per godervi appieno le scene d’azione dei vostri film o serie tv preferite? Non potete fare mai a meno di guardare le partite della vostra squadra del cuore con amici? E’ giunto il momento di acquistare un nuovo televisore che è in grado di offrire in ogni istante fluidità super realistica e dettagli super nitidi.

Oltre alle caratteristiche che rendono la visione del tutto eccellente, questo modello marchiato TCL è in grado di offrire anche un’eccellente qualità sonora. L’azienda ha infatti deciso di implementare gli speaker del sistema audio Onkio 2.0​, progettati specificatamente per poter offrire una maggiore precisione e chiarezza del suono e, di conseguenza, garantire un’esperienza sonora realistica.

Infine, per ottimizzare l’esperienza d’uso non mancano funzioni per il controllo vocale come Google Assistant e compatibilità con l’assistente Alexa. Queste ultime consentono di controllare la propria TV in qualsiasi momento tramite la propria voce.

Approfittando subito dello sconto disponibile sul TCL 50QM8B LED da 50” grazie al colosso Amazon, il prezzo finale è di soli 499,90 euro anziché 529,90. Non perdete altro tempo, per voi anche la spedizione è completamente gratuita.