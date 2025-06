Amazon presenta il nuovo team ZeroOne

Amazon, di recente, ha presentato una novità interessante per il suo ecosistema. Si tratta della creazione di un nuovo reparto interno dedicato alla concezione di dispositivi di consumo altamente innovativi. L’intento dell’azienda è di passare “da zero a uno” nella creazione di categorie tecnologiche inedite. Il team che si occupa di tale reparto, battezzato ZeroOne, opera su più fronti, tra Seattle, San Francisco e Sunnyvale, in California. È guidato da J Allard, figura di spicco nota per il suo passato in Microsoft e per aver contribuito alla nascita della console Xbox.

Nuovo reparto ZeroOne di Amazon: ecco i dettagli

Anche se l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul filone progettuale che seguirà, varie offerte di lavoro pubblicate nelle ultime settimane delineano un quadro piuttosto chiaro dell’ambito di attività. Si tratta di progetti che combinano componenti hardware e software allo stato dell’arte. Con un’attenzione privilegiata alle tecnologie emergenti, in particolare alla computer vision applicata alla gestione intelligente della casa. L’idea è comporre team snelli e flessibili in grado di muoversi efficacemente in un contesto di elevata incertezza e di continua innovazione.

Stando a quanto risulta da LinkedIn, per dare vita a ZeroOne Amazon ha ridistribuito professionalità già presenti al proprio interno. Coinvolgendo risorse provenienti da progetti pionieristici come l’assistente vocale Alexa, la piattaforma di cloud gaming Luna e il tracking del sonno Halo. Tra i protagonisti del nuovo gruppo figura anche il responsabile della startup Lightform, specializzata in projection mapping, acquisita da Amazon e ora integrata in ZeroOne.

La costituzione del team sembra una mossa mirata. L’azienda intende concentrare risorse e talenti sulle aree ritenute più promettenti dal punto di vista dell’innovazione e dell’impatto futuro, anziché disperderle in progetti con margini ridotti. In tal modo, Amazon punta a dare un’accelerazione alla propria capacità di generare nuove tecnologie in grado di inserirsi nelle nuove dinamiche di mercati.