Instagram abbraccia il formato 3:4

Da qualche giorno Instagram ha finalmente introdotto il supporto per il formato fotografico 3:4. Che è molto usato dagli smartphone per scattare foto. Prima gli utenti erano costretti a modificare o ritagliare le immagini per adattarle ai limiti imposti dalla piattaforma. Le foto venivano quasi sempre ridimensionate al classico quadrato 1:1 o al verticale 4:5. Spesso perdendo parti importanti della composizione originale. Con il nuovo aggiornamento, le immagini saranno visualizzate così come sono state scattate. Senza dover rinunciare a dettagli o a una corretta inquadratura. Questo cambiamento è accolto con entusiasmo da fotografi professionisti e amatori. Ora potranno condividere i propri scatti originali.

Instagram va verso una fruizione più naturale delle immagini

L’annuncio di questa novità è arrivato dapprima sul canale Broadcast dedicato ai Creators e poi è stato confermato dal CEO di Instagram tramite il social Threads. La novità riguarda sia i post singoli sia le gallerie a scorrimento. Ampliando così le possibilità espressive per chi crea contenuti sulla piattaforma. Il formato 3:4 si aggiunge quindi agli ormai consolidati 1:1 e 4:5. Questi restano disponibili per chi preferisce utilizzarli. L’aggiornamento si inserisce nel percorso di miglioramenti che Instagram sta attuando per mantenere la sua posizione di leadership nel mondo dei social network. Solo qualche settimana fa, ad esempio, era stato potenziato il sistema Blends, che permette di mescolare contenuti suggeriti in base agli interessi condivisi tra amici. Ora, con l’introduzione del 3:4, l’attenzione torna tutta sulle immagini, vero cuore pulsante di Instagram fin dalla sua nascita.

Instagram dimostra di voler ascoltare le esigenze di chi pubblica quotidianamente foto. Eliminando i limiti tecnici che imponevano adattamenti forzati. E anche frustranti. Questo cambiamento favorisce anche una migliore esperienza per chi fruisce dei contenuti, che potrà vedere le immagini esattamente come pensate dagli autori. La scelta di mantenere però anche i formati tradizionali rappresenta la volontà di accontentare un pubblico molto diverso.

Si tratta di un aggiornamento che riflette l’evoluzione del mercato social. Questo è sempre più orientato verso la qualità e la personalizzazione dei contenuti. Instagram, con questa mossa, si conferma come uno dei leader nella condivisione fotografica. È capace di innovare senza perdere la propria identità. L’introduzione del 3:4 non è solo una semplice modifica tecnica. Ma una vera e propria risposta alle richieste di milioni di utenti che desiderano vedere rispettata la propria creatività. In questo modo, la piattaforma si avvicina ancora di più a un’esperienza d’uso autentica e naturale. Mantenendo vivo il suo ruolo centrale nel panorama digitale mondiale.