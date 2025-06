Lyca Mobile ha la promo migliore di giugno 2025 con 150GB in 5G

Lyca Mobile propone una nuova offerta che punta su un mix convincente: tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso per sempre. La promozione si distingue non solo per il pacchetto dati generoso, ma anche per la possibilità di provarla gratis per due mesi, un’opzione rara nel panorama degli operatori virtuali.

150 giga, minuti e SMS senza limiti: tutto con Lyca Mobile

La nuova tariffa di Lyca Mobile include mensilmente il meglio:

150 giga al mese con 5G incluso , senza costi extra;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS senza limiti.

Tutto questo al costo di 5,99€ al mese, prezzo che rimane invariato nel tempo. Si tratta di un’offerta che punta a soddisfare le necessità di chi naviga spesso fuori casa, guarda contenuti in streaming o utilizza app ad alto consumo dati. La presenza del 5G gratuito rappresenta un plus non da poco, considerando che in molte offerte simili è ancora previsto un sovrapprezzo o una soglia di velocità limitata.

Due mesi omaggio e attivazione senza restrizioni

Un altro punto a favore è il bonus di due mesi gratis: chi attiva l’offerta riceverà le prime due mensilità in omaggio, iniziando a pagare solo a partire dal terzo mese. Non ci sono vincoli legati all’operatore di provenienza, quindi l’offerta può essere attivata da chiunque, sia in portabilità che con un nuovo numero.

Una scelta per chi vuole tanto, spendendo poco

La nuova promozione di Lyca Mobile risponde a un’esigenza concreta: avere molti giga a disposizione ogni mese, senza spendere troppo. La possibilità di usufruire del 5G e di avere due mesi gratuiti rende questa offerta particolarmente interessante per chi vuole testare il servizio senza rischi o costi iniziali.

Con questa mossa, Lyca Mobile si inserisce in modo competitivo tra gli operatori virtuali, puntando su un rapporto qualità-prezzo molto aggressivo e su una proposta accessibile a tutti.