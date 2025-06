The Witcher 3: continua la crescita del gioco

The Witcher 3: Wild Hunt continua a dimostrare la sua straordinaria longevità. Oltre che il suo impatto duraturo nel panorama gaming. Il celebre gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt Red è stato pubblicato nel 2015. Ed oggi ha superato un importante traguardo. Il titolo, infatti, ha venuto 60 milioni di copie a livello mondiale. Un risultato che sottolinea non solo la qualità dell’opera. Ma anche la sua capacità di mantenere vivo l’interesse dei giocatori nel tempo. Una delle ragioni dietro a tale rinnovato successo può essere ricondotta al recente aggiornamento. Le versioni migliorate per PlayStation 5 e Xbox Series X|S hanno, infatti, donato nuova linfa vitale al gioco. Ciò offrendo prestazioni tecniche superiori e un comparto visivo all’altezza degli standard moderni. Tale operazione di restyling ha saputo attrarre non solo vecchi fan desiderosi di rivivere le avventure di Geralt di Rivia in alta definizione. Ma anche nuovi utenti incuriositi dalla fama che circonda il titolo.

The Witcher 3: il gioco continua ad attirare pubblico

Nel frattempo, CD Projekt Red non si è fermata. Al momento, la software house è a lavoro sul quarto capitolo della saga. Si tratta di un progetto particolarmente atteso dai fan. Quest’ultimi sperano in un’evoluzione significativa dal punto di vista narrativo e tecnologico. Allo stesso tempo, un’altra parte del team segue da vicino lo sviluppo del remake del primo capitolo di The Witcher, affidato allo studio connazionale Fool’s Theory. Tale rifacimento sarà costruito con l’Unreal Engine 5 e promette una reinterpretazione moderna sia sotto l’aspetto grafico sia sotto quello della struttura narrativa.

A completare le novità legate al franchise, è in fase di sviluppo anche uno spin-off multiplayer. Il nome in codice di tale progetto è Sirius. Al momento, i dettagli su tale multiplayer restano avvolti nel mistero. Ma è già chiaro che si tratterà di un’esperienza differente rispetto ai capitoli principali. Forse con l’intento di esplorare nuove meccaniche e modalità di gioco.