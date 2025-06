Google rivoluziona il widget di ricerca su Android

Google ha iniziato la distribuzione globale del nuovo widget per la barra di ricerca su Android, dopo una fase di beta test avviata a inizio mese. Il restyling aggiorna il classico design “a pillola”, rendendolo più pulito e organizzato, in linea con le linee guida di Material Design 3, il più recente linguaggio visivo di Google. Questo aggiornamento migliora sia l’estetica sia la funzionalità, introducendo un layout a due livelli che separa gli elementi e li integra meglio con lo sfondo della schermata home.

Più spazio per il nuovo widget, impatto sui layout della home Google

Nella versione precedente, il widget combinava in un’unica forma il logo “G”, la scorciatoia personalizzata, il microfono per la ricerca vocale e l’icona di Google Lens. La nuova versione invece distingue nettamente questi componenti: la barra di ricerca vera e propria è racchiusa in una pillola indipendente, mentre la scorciatoia personalizzata si sposta in un cerchio separato posizionato a destra. Questo design stratificato rende il widget più leggibile e visivamente armonioso. Inoltre, il widget mostra uno sfondo trasparente con un effetto di schiarimento graduale, anche quando la trasparenza è impostata al minimo, garantendo una migliore integrazione con il wallpaper.

Una novità che può influire sull’uso quotidiano riguarda la dimensione richiesta per visualizzare tutti gli elementi. Ora il widget necessita di una larghezza minima di 4×1 celle sulla home, contro le 3×1 della versione precedente. Questo potrebbe richiedere agli utenti di riorganizzare la schermata, specialmente chi utilizza layout molto compatti. Il nuovo widget è parte della versione 16.19 dell’app Google e viene distribuito tramite aggiornamento lato server, quindi non è necessario scaricare manualmente un nuovo APK. Chi non vede subito la modifica può provare a forzare il riavvio dell’app dalle impostazioni di Android.

Al momento, però, questo redesign non interessa la barra di ricerca integrata nel Pixel Launcher, lasciando aperti dubbi su un futuro aggiornamento anche per questo elemento. Google non ha ancora comunicato i propri piani ufficiali in merito, ma è chiaro che la volontà è quella di uniformare l’esperienza utente su tutto il sistema con il nuovo Material Design 3.