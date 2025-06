Videocitofono Wi-Fi a prezzo bomba: su Amazon -10%

Angolo di visione di 134 gradi e un obiettivo 1080P contraddistinguono questo videocitofono Wi-Fi Ezviz CP5 progettato per andare incontro alle esigenze di utenti che sono in cerca di una soluzione smart per ottimizzare la sicurezza della propria abitazione.

Non a caso, infatti, questo modello marchiato Ezviz offre anche una visione notturna a infrarossi da 5 metri con sblocco remoto di porta e cancello. L’esperienza d’uso viene ottimizzata dalla presenza di un display touchscreen a colori da 7 pollici che consente di impostare e gestire il citofono esterno, ma anche di rispondere ai visitatori e salvare registrazioni video.

Videocitofono Ezviz CP5 scontato su Amazon

Visitatore fuori casa? Installando questo videocitofono avete a disposizione una soluzione innovativo con display interno in grado di accendersi automaticamente ed emettere una suoneria per sapere all’utente della presenza di qualcuno. Naturalmente è possibile personalizzare le impostazioni così da scegliere la tipologia di suoneria che più si preferisce.

Al fine di assicurare il meglio dell’esperienza d’uso, questo videocitofono Ezviz CP5 assicura di non perdere mai di vista l’esterno della propria abitazione, anche quando si è lontano da casa. In questo caso, è infatti possibile rimanere sempre in contatto con i propri ospiti e aprire facilmente la porta da remoto utilizzando lo smartphone. Gli utenti che vogliono anche tutelare la propria privacy possono accedere alla funzione che attiva il cambio vocale che può essere utilizzato, ad esempio, per rispondere agli sconosciuti e, dunque, rimanere anonimi.

Addio a tutti i classici citofoni con questo videocitofono che ottimizza la sicurezza e la privacy degli utenti. Con lo sconto attualmente disponibile su Amazon è possibile risparmiare il 10% sul prezzo di listino pagando dunque 179,99 euro anziché 199,99 euro. Anche la spedizione è completamente gratuita.