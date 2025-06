Samsung: nuovi finanziamenti in arrivo per Exo

Secondo recenti informazioni, Samsung è pronta ad investire nel settore dei dispositivi portatili per l’imaging medico. Nel dettaglio, l’azienda sudcoreana punta sulla sua divisione di venture capital. Il punto di partenza è un’importante fase di finanziamento a Exo. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, l’investimento complessivo potrebbe toccare quota 100 milioni di dollari, in una tornata orchestrata da Sands Capital insieme a Bold Capital e Qubit Health Capital. Proprio Imar Ishrak, presidente di Qubit, sarebbe pronto a sedere nel consiglio di amministrazione di Exo, consolidando il legame tra startup e investitori istituzionali.

Samsung: in programma nuovi investimenti?

Fondata nel 2015, Exo ha ideato una sonda ecografica tascabile in grado di collegarsi direttamente agli smartphone. In tal modo, i dispositivi mobili diventano strumenti diagnostici per ecocardiogrammi, valutazioni polmonari e altri esami d’elezione. La sonda si integra con un’app proprietaria che gestisce l’acquisizione, l’archiviazione e la condivisione dei referti. Rendendo così l’intero processo più rapido e fluido. Al centro della soluzione c’è un mix di intelligenza artificiale, tecnologie di imaging avanzato e componentistica in silicio di ultima generazione.

Finora Exo ha raccolto oltre 320 milioni di dollari in diversi round di investimento. Ciò grazie al supporto di realtà di primo piano come RA Capital Management, BlackRock, Intel, Sony e Avidity Partners, oltre a Sands Capital stessa. L’ultima tranche significativa risale al 2021, quando l’azienda ha chiuso un Serie C da 220 milioni di dollari. Oltre al finanziamento, Exo sarebbe al tavolo delle trattative per stringere una partnership strategica con Samsung Medison. Si tratta della divisione del gruppo sudcoreano che produce sistemi a ultrasuoni e apparecchiature radiografiche digitali. Un’intesa di tal tipo potrebbe consentire a Exo di sfruttare la capillare rete di distribuzione e l’esperienza consolidata di Samsung Medison in oltre cento Paesi. Potenziando la diffusione della sonda palmare e integrandola con l’ecosistema hardware e software del colosso.

L’ingresso di Samsung Ventures nel nuovo round conferma la crescente attenzione del gruppo verso il comparto healthtech. Solo di recente, Samsung Medison ha acquisito Sonio, startup francese specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per ecografie prenatali, e ha lanciato il sistema Z20, dotato di algoritmi di diagnosi automatica. Tali mosse testimoniano come la società stia cercando di ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’evoluzione dell’imaging medico.