Xiaomi 16, scopriamo i primissimi dettagli sul flagship

Il debutto della famiglia Xiaomi 16 è atteso nella seconda metà dell’anno e quindi ci separano ancora alcuni mesi prima di poter scoprire la nuova serie di flagship cinesi. Tuttavia, i leaker sono riusciti a scoprire alcuni interessanti dettagli sul dispositivo che darà il nome alla gamma.

Stando a quanto emerso grazie alle informazioni del noto Digital Chat Station, possiamo scoprire le principali caratteristiche tecniche attese per Xiaomi 16. Il dispositivo sarà uno dei primi smartphone ad arrivare sul mercato dotati del System-on-Chip Snapdragon 8 Elite 2.

Il chipset top di gamma di Qualcomm non è ancora stato annunciato e il presunto lancio potrebbe avvenire a partire da settembre. Considerando che Xiaomi è sempre tra i primi produttori ad adottare i nuovi SoC del chipmaker, possiamo immaginare che la serie di flagship sarà presentata proprio in quel mese.

Sono emerse le prime informazioni sul Xiaomi 16, il dispositivo top di gamma che arriverà entro la fine dell’anno

Passando al comparto fotografico, il nuovo Xiaomi 16 potrebbe essere caratterizzato da una tripla ottica posteriore. Tutti i sensori avranno una risoluzione da 50 megapixel ma differenze sostanziali tra le varie ottiche. La fotocamera principale sarà basata su un sensore da 1/1,3 pollici mentre le altre due ottiche saranno una ultra-grandangolare e un teleobiettivo.

Uno dei principali punti di forza di Xiaomi 16 sarà certamente la batteria. Gli analisti sembrano concordi nell’indicare che la versione base della nuova serie potrà contare su 6.500 mAh. Se si considera che il precedente modello arrivata a 5.400 mAh, il salto tecnologico è assolutamente interessante.

Il display del dispositivo sarà un OLED da 6,3 pollici che occuperà quasi tutta la superficie frontale grazie a bordi estremamente sottili. Xiaomi, inoltre, lancerà la nuova versione del proprio sistema operativo proprietario HyperOS 3.0 basata su Android 16. Ci aspettiamo novità software molto interessanti, tutte incentrate sull’implementazione dell’Intelligenza Artificiale ad un livello più profondo.

Come ormai tradizione del brand. La nuova serie Xiaomi 16 sarà annunciata inizialmente in Cina e poi nel resto del mondo. Ci aspettiamo il debutto di una variante Pro e, solo in seguito, della versione Ultra ma, al momento, non ci sono conferme in merito.