Silent Hill 2 e PS5 Pro: i problemi tecnici non sono dettagli

Chi ha messo le mani sul remake di Silent Hill 2 sa già di cosa stiamo parlando: un lavoro curato, inquietante al punto giusto, e per molti versi fedele allo spirito del gioco originale. Ma c’è stato un dettaglio che ha lasciato perplessi parecchi giocatori, soprattutto quelli che hanno fatto l’upgrade a PS5 Pro. E sì, stiamo parlando di quei problemi tecnici fastidiosi che hanno un po’ rovinato l’esperienza a chi si aspettava un salto di qualità su console di nuova generazione.

Il remake c’è, ma l’ottimizzazione manca

Per fortuna, Bloober Team ha rotto il silenzio. Il team ha confermato che sì, una patch per PS5 Pro è effettivamente in arrivo, anche se – diciamolo subito – non c’è ancora una data precisa. Dopo le prime settimane turbolente, in cui è stato rilasciato un fix d’emergenza per sistemare i bug peggiori, in molti si chiedevano se lo studio polacco avesse ancora intenzione di intervenire. La risposta è arrivata su Reddit, dove i developer hanno ribadito che il lavoro continua, anche se bisognerà avere un po’ di pazienza.

La questione ha generato un certo malumore perché, parliamoci chiaro, le aspettative erano altissime. Quando un remake come questo viene accolto dalla critica con entusiasmo – voti alti, elogi alla direzione artistica, riconoscimenti per la fedeltà e l’atmosfera – ci si aspetta che il lato tecnico sia all’altezza. E invece, proprio su una console che dovrebbe spingere ancora di più l’esperienza visiva, sono saltati fuori rallentamenti, glitch e altri piccoli ma fastidiosi intoppi.

Nel frattempo, Silent Hill 2 continua comunque a trainare i numeri di Konami, insieme ad altri titoli di successo. Un remake così forte sul fronte narrativo e stilistico meritava decisamente un supporto tecnico migliore, soprattutto per chi ha speso soldi e aspettative sulla PS5 Pro, uscita già da diversi mesi.

Insomma, le parole di Bloober fanno piacere, ma ora servono i fatti. I giocatori non vogliono solo rassicurazioni: vogliono vedere il gioco girare al massimo del suo potenziale. E più passa il tempo, più sarà difficile recuperare la fiducia.